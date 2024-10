Ezzel a hozzávalóval lesz tökéletes a tócsni

A tócsni nemcsak finom, de végtelenül egyszerű is.

Az elkészítéséhez mindössze krumplira, sóra, lisztre és tojásra van szükség, meg egy kis zsiradékra vagy olajra a sütéshez.

Az alapváltozat persze bárhogyan feldobható, hiszen a tócsni mindent elbír, így kerülhet bele például reszelt cukkini, sárgarépa, apróra vágott vöröshagyma vagy újhagyma, sőt a petrezselyem, a bors vagy éppen egy pikáns fűszer, a szerencsendió is csak még finomabbá teszi!

A szerecsendió az egyik olyan fűszer, ami szinte minden háztartásban megtalálható, mégis kevés ételhez használjuk.

Nem szabad persze túlzásba vinni, mert intenzív, erős fűszer, ami nagy mennyiségben akár hallucinációt is okozhat. Kis mennyiségben viszont lehet, sőt érdemes is használni, mivel képes feldobni mindenféle ételt. A szerecsendió elmaradhatatlan eleme a besamelnek, csodát tesz a fasírttal, és remekül passzol a krumplipüréhez is, így könnyű átvezetni a használatát a szintén krumplialapú tócsni esetére is.



A tócsni kiváló vendégváró, de bármelyik főfogásnak is beillik.

Íme, a recept:

Klasszikus tócsni

Hozzávalók:

80 dkg burgonya

1 db tojás

5 ek. liszt

só

bors

olaj

1 bögre tejföl

2 gerezd fokhagyma

15 dkg sajt

Elkészítés:

A tócsnihoz a krumplit meghámozzuk, megmossuk és egy nagy lyukú reszelőn lereszeljük. Hozzákeverjük a tojást, a lisztet, a sót, a borsot és ízlés szerint az őrölt szerecsendiót. Egy serpenyőben kevés olajat hevítünk. A krumplimasszából egy kanállal lepényeket szaggatunk. Közepes lángon aranybarnára sütjük mindkét oldalukat, majd papírszalvétára szedjük. A tejfölt kikeverjük a zúzott fokhagymával, megkenjük vele a tócsnikat és reszelt sajttal megszórjuk.

Ha egyéb egyszerű receptekre és konyhai praktikákra is kíváncsi, látogasson el a Mindmegette oldalára!