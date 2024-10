Így készül a töltött cukkinihajó - videó

A cukkini sokoldalú alapanyag, amelyből ízletes főzelék, leves, sőt akár sütemény is készíthető. Mivel a tök rokona, remekül variálható, legyen szó húsos vagy vegetáriánus töltelékről. Ezúttal egy olyan receptet mutatunk be, amely gyorsan elkészíthető, és nemcsak látványos, hanem tele van ízekkel is. Tökéletes választás, ha valami különlegeset szeretnénk az asztalra varázsolni anélkül, hogy órákat töltenénk a konyhában.

A cukkini minden évszakban kedvelt alapanyag, és sokáig megtaláljuk a boltok polcain. Készülhet belőle főzelék kaporral, ami finomabb, mint a tökfőzelék, de krumpli helyett cukkiniből is készíthetjük a tócsnit, különlegesen finom lesz a végeredmény. A sült cukkiniből készült saláta pedig jobb, mint a gyrosok mellé kínált tejfölös padlizsánsaláta. A cukkinit emellett meg is lehet tölteni, darált húsos raguval készítve gyors és ízletes ebédet vagy épp könnyű vacsorát varázsolhatunk belőle az asztalra! A cukkini íze semleges, ezért minden illik hozzá, lehet magyaros, olaszos vagy épp keleties a töltelék ízvilága, tökéletesen kiegészíti ezt a zöldséget! Töltött cukkinihajó Hozzávalók: 4 db cukkini

2 ek. extraszűz olívaolaj

1 fej vöröshagyma

3 gerezd fokhagyma

50 dkg darált marhahús

1 üveg bazsalikomos paradicsom-mártás

só

frissen őrölt fekete bors

csilipehely

25 dkg ricotta

mozzarella sajt Elkészítés: A töltött cukkinihajó elkészítéséhez a sütőt előmelegítjük 175 fokra. A cukkiniket megmossuk, a végeit levágjuk, majd hosszában félbevágjuk őket, és kikaparjuk a magos belsejüket. Az olívaolajat egy serpenyőbe locsoljuk, és közepes lángon felforrósítjuk. Rádobjuk a meghámozott, felaprított vöröshagymát, és 5 percig pirítjuk. Hozzáadjuk a megtisztított, átnyomott fokhagymát, és együtt pirítjuk további 1 percig. Azután rátesszük a darált húst, és kevergetve fehéredésig pirítjuk, közben a nagyobb csomókat fakanállal szétnyomkodjuk. Hozzáöntjük a paradicsommártást, elkeverjük, és ízesítjük sóval, borssal meg csilipehellyel. További néhány percig főzzük, majd lehúzzuk a tűzről. A ricottával megkenjük a cukkinik belsejét, majd belekanalazzuk a darált húsos ragut, és megszórjuk egy kevés reszelt mozzarellával. Elrendezzük a cukkinihajókat egy tűzálló tálban vagy tepsiben, és az előmelegített sütőben kb. 30 percig sütjük, amíg a cukkini megpuhul, és a tetején a sajt megpirul. Egy kevés finomra aprított petrezselyemmel megszórva tálaljuk. Ha további különleges receptekre is kíváncsi, akkor keresse fel a Mindmegette oldalát!

