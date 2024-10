Ismét Tokaj Wine Congress Tokaj-Hegyalján

Fotó: Tokaj Wine Congress

Az örökségvédelem és borturizmus szekcióban a szőlészet és borászat kulturális öröksége mellett a borturizmus legújabb trendjei és annak kutatási eredményei éppúgy napirenden lesznek, mint a bor írott öröksége, vagy művészetekben való megjelenése. A kongresszus szervezői a helyszínválasztással is alátámasztják az épített örökség és a borkultúra kapcsolatának fontosságát. Az ember és természet együttes tájalakító munkáját megtestesítő helyszín a világon egyedülálló, ezért is érdemelte ki Tokaj-Hegyalja 2002-ben a Világörökségi címet. A szakmai és szabadidős programok alkalmával a résztvevők személyesen is megismerhetik e különleges tájegységet.

A borászat közgazdaságot érintő témái között dolgozzák fel a borágazat versenyképességének fenntarthatóságát, a márkaépítés fontosságát, a fogyasztói szokások változását. A harmadik napon a szekciók témái bővülnek, így kerül terítékre a borászati oktatás jövője is, zárul a sajtóközlemény.