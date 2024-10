Rengeteg káros, veszélyes anyag van egyes csokoládékban

Amint azt több, nagy múltú amerikai egyetem kutatóiból összeállt csapat megállapította: számos kakaótartalmú termék, az organikus csokoládék is, komoly az egészségügyi határéték feletti mennyiségű nehézfémet, leginkább kadmiumot és ólmot tartalmaznak.

Hogy kerül ólom a csokoládéba?

A kutatók összesen 72 kakaótartalmú terméket vizsgáltak meg. Ezek 43%-ában találtak a megengedettnél több ólmot, míg 35%-ukban a kadmium mennyisége haladta meg a határértékeket.

A mérések során felfedezés, hogy az bio csokoládék jóval nagyobb arányban tartalmaztak nehézfémeket, mint a hagyományos termékek.

Jacob M. Hands, a kutatás vezetője elmondta: ezen termékek alkalmankénti fogyasztása egy egészséges, felnőtt ember számára nem jelent kockázatot, de ha rendszeresen terheljük ilyen mennyiségű nehézfémmel a szervezetünket, az hosszú távon egészségkárosító lehet. A lassan kiürülő, így felhalmozódott ólom és kadmium ugyanis tüdő-, vese- és csontkárosodást idézhetnek elő, növelik a szív- és keringési betegségek kockázatát, károsítják a szaporító szervrendszert és az immunrendszert, valamint emésztőrendszeri problémákat is előidézhetnek. Mindemellett az idegrendszerre is káros hatással vannak, és jól ismert rákkeltő hatásuk is.

Soha többet étcsoki?

A tanulmány kiemeli, hogy a fentiek nem feltétlenül jelentik azt, hogy le kellene mondanunk a csokoládéról,

ami nem csak finom, de számos pozitív egészségügyi hatása is jól ismert,

csupán azt, hogy a „bio” vagy „organikus” címkével ellátott termékek nem minden esetben egészségesebbek a hagyományos módon előállítottaknál. A megoldás ebben az esetben is a változatos étrend és a mértéktartás lehet, hogy minél több forrásból válogassuk össze a napi menüinket.

