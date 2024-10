Készítsünk hétvégére ínycsiklandó ketchupos-virslis falatkákat! - videó

A leveles tésztás finomságok már rengeteg embernek segítettek. Jól jönnek ezek a receptek akkor, ha hirtelen kell előállni valamivel a vendégeknek, vagy ha nem a megszokott hideg vacsorát szeretnénk kínálni a családnak.

A bolti leveles tészták ráadásul sokkal jobbak, mint a fagyasztottak, hiszen ezeknél azt se kell megvárni, hogy kiolvadjanak, elég csak kitekerni a lapot és már használhatjuk is! Készülhet belőle édesség vagy sós falatka, egy leveles tészta szinte mindenre alkalmas!

A ketchupos-virslis falatka olyan, mint egy hot-dog, de mégsem az, ráadásul az alapreceptet ízlésünk és kedvünk szerint variálhatjuk. Kerülhet bele a ketchup mellett majonéz és mustár is, a savanyú uborka helyett tehetünk bele akár savanyú káposztát is, feldobhatjuk pirított vagy karamellizált hagymával, többféle sajttal és akár szalámikarikákat is halmozhatunk a tésztára. A tetejére mi most aprított tökmagot szórtunk, de szezámmag, késsel apróra vágott sós mogyoró vagy akár még több reszelt sajt is kerülhet rá.

Pillanatok alatt kész a leveles tésztás virslis falatka

Fotó: GYŐRI-DANI BALÁZS / MINDMEGETTE

Ketchupos-virslis falatka, a gyors vendégváró receptje

Hozzávalók:

1 csomag leveles tészta

3 ek. ketchup

1 ek. oregánó

2 db savanyú uborka

10 dkg reszelt sajt

4 db virsli

1 db tojás

5 dkg tökmag

Elkészítés:

A leveles tésztát kinyújtjuk vagy kitekerjük, és sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük. A tésztát lekenjük a ketchuppal, megszórjuk a szárított oregánóval. Ráhalmozzuk a felkarikázott savanyú uborkát és megszórjuk sajttal. A virsliket a tészta hosszanti oldalára helyezzük, és a tésztát két oldalról, középre haladva feltekerjük. Egy éles késsel nyolc darabra vágjuk és egymástól ujjnyi távolságra elhelyezzük a tepsin. Felvert tojással lekenjük, végül megszórjuk a késsel felaprított tökmaggal. 190 Celsius-fokon, alsó-felső módon, 20-25 perc alatt aranybarnára sütjük.

Ha további gyors receptekre is kíváncsi, látogasson el a Mindmegette oldalára!