Megnyílt Magyarország legnagyobb borbárja: maga a Balaton!

A kampány arra fókuszál a hivatalos sajtóközlemény szerint, hogy a Balaton ne csak nyári helyszínként, hanem egész éves gasztronómiai élményhelyként éljen a köztudatban. A projekt gondolata egy idei márkakutatás alapján fogalmazódott meg.

A tóhoz kapcsolódó első 25 kifejezésben ugyanis nincs benne a bor a magyarok számára, pedig a régióban hat kiváló borvidék található, díjnyertes borokkal.

A Balaton Bor Bár azoknak a bortermelőknek szeretne segíteni, akik vállalják, hogy

csütörtöktől vasárnapig nyitva tartanak,

a hozzájuk betérőket egy-egy pohár üdvözlő itallal kínálják,

vagy 15 százalékos kedvezményt adnak a 10 ezer forintot meghaladó számlájuk összegéből,

vagy pedig a fogyasztást követően egy palack ajándék borral kedveskednek nekik.

A négyévszakos Balaton gondolat erejét bizonyítja, hogy a csatlakozott borászatok, pincészetek a szüreti munkák idején is örömmel várják a vendégeket.

Fotó: VisitBalaton365

„A Balaton nem csak egy fürdőhely. Sőt! Hazánk egyik legnagyobb szőlő termő területe – mondta Princzinger Péter, a VisitBalaton365 ügyvezetője. „Az ősz italai, a must, a murci, szép borok és persze pezsgők gazdag választékával várunk mindenkit a Balaton Bor Bárban, legyen akár ínyenc, vagy a borral még csak ismerkedő érdeklődő. Fedezze fel a balatoni borokat, akár önálló programként, akár egy kirándulás, egy túra vagy egy kulturális program után.”

Rókusfalvy Pál, a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos is szereti felfedezni hazánk borturisztikai kincseit, és ha csak teheti járja is az országot. Kiemelte: „a Magyar Bormarketing Ügynökség jelenleg futó kampányának is éppen az a célja, hogy hazánk borvidékeinek turisztikai kincseire hívja fel a figyelmet. A Balaton környéke nem csupán személyes élményeim, de a bor szempontjából is kiemelt helyet foglal el a szívemben, elég csak arra gondolni, hogy ez a régió eddig már öt Borászok Borászát adott a világnak!”

Tornai Tamás, a Balaton Borrégiós Tanács elnöke úgy fogalmazott: „most a tó tágabb környezete telik meg élettel, vár felfedezésre a sok szőlőültetvény a hegyoldalakon. Az élet ott van a pincékben, a fortyogó borban, a dugó helyére tűzött kotyogók csiripelő hangjában. Mekkora a távolság Petőfi lendülettel teli és Márai melankolikus borhoz, szőlőhöz élethez kötődő gondolatai között, azok nagyszerűsége mégis mindenkit megragad, magával visz egészen a borospincéig, legyen az Füreden, Badacsonyban, Somlón,vagy Bogláron.”