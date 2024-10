Ezért ne tegye soha mosogatógépbe a műanyag edényeket!

A műanyag, ami számos szempontból megkönnyítette, és a mai napig könnyebbé teszi az életünket, úgy tűnik, jóval több veszélyt hordoz magában hosszú távon, ha elővigyázatlanul használjuk. A már jól ismert BPA mellett egy másik, szintén műanyaggyártásban használt vegyianyagcsoportról is kiderült: a szervezetben felhalmozódva nagyon komoly, akár végzetes károkat is okozhat. Ott van a gyerekjátékokban, az ételtároló edényeinkben és a parfümjeinkben is: ez a ftalát.

Több, egymástól független kutatás is alátámasztotta már, hogy a BPA (biszfenol-A), ami a műanyaggyártáshoz használt egyik legfontosabb vegyület, felelős lehet többféle betegség kialakulásáért is. Ezek közé tartozik például a prosztata- és a mellrák, a cukorbetegség, a pajzsmirigy-zavar, különféle szívbetegségek, az asztma, de okozhat hormonális zavart, korai serdülést, agyi fejlődési rendellenességet, viselkedési zavart, elhízást és meddőséget is. A BPA mellett egy másik, szintén a műanyaggyártásban, elsősorban élelmiszertároló edények és gyerekjátékok előállításához használt anyagot is górcső alá vettek a kutatók: a ftalátokat. Az Environmental Pollution című szaklapban megjelent tanulmány szerint, akiknél a magas volt a ftalát-koncentráció, azoknál fokozódott a szív- és érrendszeri megbetegedés miatt bekövetkező halálozás kockázata is. Fotó: Monty Rakusen/Getty Images A ftalátok, emellett csakúgy, mint a BPA, az endokrin rendszerbe épülve befolyásolják a hormontermelést, így összefüggésbe hozhatók fejlődési, agyi, immunrendszeri és egyéb problémákkal, többek között a meddőséggel is: korábbi kutatások ugyanis már kimutatták, hogy a spermiumszámot és tesztoszteronszintet, ennek következtében a reprodukciós képességet is jelentősen csökkentik. A ftalátok széles körben jelen vannak: műanyag padlóburkolatokban, gyermekjátékokban, kerti tömlőkben, orvosi csövekben, eső- és foltálló termékekben, valamint élelmiszer-csomagolásokban, mosószerekben, egyes testápolási termékekben, parfümökben, ruházatban, bútorokban és autóipari műanyagokban is megtalálhatóak. A kozmetikai termékekben azért alkalmaznak ftalátokat, hogy az illatanyagok tartósságát növeljék. A kutatás vezetője, Dr. Leonardo Trasande a CNN-nek elmondta: bár a ftalát emberi szervezetre gyakorolt hatásainak pontos feltérképezéséhez átfogóbb klinikai vizsgálatokra lenne szükség, az már most is biztosan tudható, hogy ezek a vegyületek befolyásolják a tesztoszterontermelést, fokozzák az elhízás és a cukorbetegség kockázatát. Fotó: Shutterstock / Copyright (c) 2020 Dusan Petkovic/Shutterstock. No use without permission. És, hogy mit tehetünk a ftalátártalom csökkentése érdekében? A tanulmány szerzője szerint a legjobb, ha minél többször, magunk készítette ételeket fogyasztunk, előre csomagolt, félkész termékek helyett, és használjunk kevesebb műanyagot - különösen az élelmiszerekkel összefüggésben. A legfontosabb pedig: ne melegítsük műanyag dobozban a mikrohullámú sütőben az ételt, és ezeket semmiképp ne mossuk a mosogatógépben, ugyanis a magas hőmérséklet és a vegyszerek hatására ezekből is kioldódhat a ftalát, ami aztán a következő használatkor az abban tárolt élelmiszerekre, és onnan a szervezetünkbe kerülhet.

