Ha így készíti, olyan puha lesz a muffin, mint még soha - videó

A muffin alapreceptje nem túl hosszú, hiszen csak pár dologra van szükség az elkészítéséhez.

Már ez az egyszerű verzió is finom, ám ha még magasabb szintre szeretnénk emelni ezt a süteményt, és olyan muffint készítenénk, ami extrán puha, és másnap is szaftos, akkor érdemes belekevernünk egy különleges összetevőt a tésztába: a reszelt almát.

A kevert sütemények tésztájába remekül illik a reszelt alma, és mivel a muffin is ilyen, így zseniális lesz tőle a végeredmény. A reszelt alma nemcsak plusz nedvességet ad a tésztához, és még másnap is puha, szaftos lesz tőle a muffin, de finom, édes ízt is kölcsönöz a süteménynek. Mivel a reszelt alma sütés során szinte teljesen megpuhul és szétfő, így mondhatni észrevehetetlen lesz a tésztában a belecsempészett titkos összetevő.

Extra tipp: Érdemes az almát meghámozni és úgy lereszelni, így nem lesznek a muffinban zavaró almahéjdarabok.

Szinte minden család rajong a muffinért, ami nem is csoda, hiszen azon túl, hogy pofonegyszerű és pillanatok alatt kész, ínycsiklandó sütemény.

Fotó: Shutterstock

Íme a recept:

Extra puha muffin

Hozzávalók:

2 db alma

1 bögre liszt

1 teáskanál őrölt fahéj

1 csomag sütőpor

2 db tojás

0.5 bögre kristálycukor

0.5 bögre vaj vagy étolaj

5 dkg darált dió

só

1 csomag vaníliás cukor

1 dl tej

Elkészítés:

Az almákat meghámozzuk, kimagozzuk és lereszeljük. A lisztet egy tálban elkeverjük a fahéjjal és a sütőporral. Egy másik tálban a tojásokat habosra keverjük a cukorral. Hozzáadjuk a puha vajat, a darált diót, egy csipet sót, a vaníliás cukrot és a reszelt almát, összekeverjük. A nedves keverékhez hozzáadjuk a lisztet, és alaposan eldolgozzuk. Ha szükséges, egy kevés tejjel lazíthatjuk a tésztát. Egy muffinsütő formát kibélelünk papírkosarakkal, és elosztjuk bennük a tésztát. A muffinokat előmelegített sütőben 180 fokon 20-25 perc alatt készre sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük.

