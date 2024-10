A világ első helyén az olcsó spanyol bor, de vajon hol kapható?

A Numbeo által összegyűjtött adatok alapján elkészült a 2024-es ragsor arról, hogy az egyes városokban mennyire olcsó vagy éppen drága egy üveg bor. A felmérés 190 várost foglal magába és egy nagyobb, a legjobb vendéglátó városokról szóló tanulmány része. Meglepő módon a borkészítésben világhírű spanyolok végeztek a lista elején, több városban is kapható olcsó spanyol bor. A legdrágábbak pedig az amerikai borok lettek.

Az olcsó spanyol bor végzett az első helyen

Fotó: pixabay.com

Melyik városban kérnek a legtöbbet egy üveg borért?

A 10 legdrágább borokat kínáló város közül 7 amerikai volt, az élen New Yorkkal, ahol egy üveg borért átlagosan 20 dollárt - azaz körülbelül 7200 forintot - is elkérnek. A magas bor árak oka nemcsak az, hogy New York alapvetően egy drága városnak számít, hanem az is, hogy az ott értékesített borokra magas jövedéki adót vetnek ki (30% gallononként), valamint további adó terheli a 24%-os alkoholtartalom feletti borokat is.

A top 10-ben az amerikai városok mellé még két ausztrál fért be, Lauceston és Hobart, az 5. és a 6. helyen 16,45 dolláros (majdnem 6 ezer forint) átlagárral. A 10. helyen pedig a kanadai Victoria végzett, ahol a bor ára 15,29 dollár átlagosan.

Melyik városban kapható olcsó spanyol bor?

A legolcsóbb borok listáján spanyol, francia és olasz városok találhatók, ami elsőre meglepő lehet, hiszen ezek az országok híresek a boraikról, azonban pont a széles választék és a nagy termelés okozza azt, hogy olcsóbban juthatunk ezekben az országokban minőségi borokhoz.

A legkifizetődőbb borvásárlási hely nem más lett mint a spanyol Cordoba, ahol átlagosan csak 3,55 dollárt (körülbelül 1300 forintot) kell fizetni egy üveg borért, ami ötször kevesebb mint a legdrágább első helyezettje.

Az első helyen Cordoba végzett

Fotó: pixabay.com

Íme a top 10-es lista:

Cordoba - 3,55 $ Róma - 3,55 $ Zaragoza - 3,82 $ Murcia - 4,04 $ Calabria - 4,37 $ Toulon - 4,56 $ Corunna - 4,91 $ Malaga - 4,91 $ Alicante - 4,91 $ Tarantó - 4,91 $

A magyar borok is jól szerepelnek ár-érték arányban

Korábban megírtuk, hogy január eleje és július vége között 5 százalékkal többet kértek a borászok az általuk termelt borokért, mint az egy évvel korábbi időszakban. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 30,1 ezer forintot kaptak egy hektoliter borért, vagyis a literenkénti ár az emelkedéssel is csak 301 forint volt. Ennél nagyobb mértékben nőtt a jobb minőséget takaró oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok feldolgozói értékesítési ára. Ezek közül a fehérboroké 11 százalékkal, hektónként hozzávetőleg 29 ezer forintra, a vörös- és rozéboroké pedig 15 százalékkal, de így is csak 35,5 ezer forint per hektoliterre nőtt - írja a Világgazdaság.