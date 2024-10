Komoly panaszokat okozhat ez a népszerű őszi ital

Az almabor egy igazi őszi klasszikus, amely tökéletesen megragadja az évszak ízeit és hangulatát. Ez a természetes erjesztésű ital friss almából készül, és ahhoz, hogy hosszabb ideig eltartható legyen pasztörizálni szokták.

A pasztörizálás azt jelenti hogy rövid ideig magas hőfokra melegítik, ezzel elpusztítják a baktériumokat, és gombákat, de közben nem veszíti el az élelmiszer az ízét.

Ez a folyamat nem történt meg 2015-ben, amikor az emberek egy amerikai fesztiválon pasztörizálatlan almabort ittak, és több mint 100 ember megbetegedett.

A betegek véres hasmenésről, gyomorgörcsökről és hányásról számoltak be.

A hatóságok megállapították, hogy egy egysejtű parazita, cryptosporidium található az almaborban, ami az emésztőrendszerben él és fertőz mind embert és állatot. Hamar ki is derült, hogy az almabor készítésekor az almaprés mellett szarvasmarhák voltak.

Szeptemberben a Fulton Megyei Egészségügyi Minisztérium közzétett posztjában hívta fel a figyelmet arra, hogy a pasztörizálatlan almabor súlyos megbetegedéseket okozhat.

Az Egyesült Államokban csak olyan termékeket lehet forgalmazni, amin feltüntetik hogy pasztörizálva van-e az adott termék. Ellenben ez a törvény nem vonatkozik azokra akik termelői piacokon vagy standokon árulják a terméküket. Így a hatóságok azt javasolják, hogy a vásárolt terméket otthon pasztörizáljuk, úgy hogy legalább 70 Celsius fokra melegítsük fel.

Fotó: Shutterstock

Az élelmiszerek megfelelő tárolására is érdemes odafigyelni, ezzel elkerülhetünk más bélrendszeri betegségeket is, mint például a lisztériát. Például egyre több mártogatóst gyártó cég vezeti be, hogy dobozok tetején található felszakítható fóliát egy erősebb, szilárd tetőre cseréli le. A baktériumok már két nap után elkezdenek dolgozni a nyitva hagyott dobozban, így mindenképpen fontos, hogy ne tartsunk zárt tető nélkül semmit a hűtőben.

Az étel rossz hőkezelése miatt 130 ember staphylococcus fertőzést kaptak Japánban.

Idén egy egész busznyi, 47 magyar turista került kórházba, miután ettek egy panzióban Herkulesfürdőn, tavaly pedig Franciaországban halt meg ételmérgezésben egy nő, miután rosszul tartósított szardíniát evett.