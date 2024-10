Piros arany házilag: főzés nélkül, pár perc alatt elkészíthető

A magyar konyha autentikus ízeiért rajongóknak ez a paprikakrém biztosan megtalálható a kamrapolcán. A paprikaalapú zamatos szósz, a piros arany tökéletesen passzol pörköltekbe, szószokba, de remekül kiegészítheti a szendvicsünket is. Kétféle ízben érhető el a boltok polcain, a lágy csemege és a csípős, azoknak, akik a tüzesebb ízeket kedvelik. Ha otthon szeretné elkészíteni ezt a paprikás hungarikumot, az alábbi receptet mindenképpen próbálja ki!

A piros arany házilag is gyorsan elkészíthető.

Fotó: foodcollection via AFP / foodcollection via AFP/Photocuisine / Riou, Jean-Christophe

Piros arany hozzávalói:

1 kg kápia paprika

20 dkg só

csípős ízvilág kedvelőinek ízlés szerint: csípős paprika ( lehet vegyesen is például pirosra beért almapaprika, erős fűszerpaprika)

Így készítse el:

Kimagozzuk a kápia paprikát és kisebb darabokra vágjuk, majd turmixszal lepépesítjük. Hozzáadjuk a sót. Hagyjuk állni 4-5 órát, de időközönként keverjük meg. Alaposan átmosott, steril üvegekbe töltjük.

Ha hidegben tartjuk, akkor akár 1-2 évig is eláll. A sótartalma miatt nem szükséges hozzáadni tartósítószert, csak akkor ha nem tudjuk hűvös helyen tárolni.

Hozzávetőlegesen egy hónap alatt érnek össze az ízek, így ekkor érdemes először kinyitni az üveget.

Ha szereti a házilag készített szószokat, akkor mindenképpen próbálja ki a házi pizzaszószokat is, de a klasszikus paradicsomszósz olasz fűszerekkel is mindig jó választás, hiszen a legtöbb feltétet remekül kiegészíti savanykás édeskés ízével. A kicsit rendhagyóbb szószhoz, a tejfölös alapot is elkészíthetjük, nem kell hozzá semmi egyéb csak egy kis tejföl, só,bors és fokhagyma. Maga a pizzatészta elkészítése sem bonyolult feladat, ha követjük ennek a receptnek a pontos leírását.

Nem csupán pizzaszószt, hanem a vajat is el tudjuk otthonunkban készíteni. Mindössze egy hozzávalóra van szükségünk hozzá: tejszínre.

A tejszínt robotgéppel kezdetben lassú fokozaton, majd ahogy sűrűsödik gyorsabb fokozaton felverjük. Egy idő után az író elkezd elválni az edényben, addig folytassuk, amíg teljesen el nem válik.

A levált keveréket rakjuk egy szűrőbe és csepegtessük le. A kapott masszát bármivel ízesíthetjük, sóval, fokhagymával, fűszernövényekkel, olívaolajjal, chilivel. Tegyük egy kis tálkába és tartsuk hűtőben. Egy napon belül fogyasszuk el.