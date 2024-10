Így készítsen házilag pumpkin spice fűszert fillérekből, egyszerűen

Ha Ön is azok közé tartozik, akiknek az őszi hónapokban a pumpkin spice latte a személyisége részévé válik, bizonyára a föld alól is igyekszik előkeríteni a receptjét, hogy otthon, töredékáron is elkészíthesse magának.

Egy @yourlocalplanteater néven ismert TikTok-influenszer most elhozta a megváltást a sütőtökös latte szerelmeseinek azzal, hogy közzétette a népszerű őszi italhoz szükséges fűszerkeverék receptjét, melynek segítségével ugyanolyan finom - ha nem finomabb - kávét tudunk magunknak otthon készíteni, mint amit kedvenc kávézónkban megszokhattunk. Rendkívül egyszerű a dolog: négy fajta fűszert kell hozzá összekeverni:

1 teáskanál fahéj

1/4 teáskanál szerecsendió

kevés gyömbér

1/8 teáskanál őrölt szegfűszeg

Tegyük az összes fűszert egy tálkába, és alaposan keverjük el. Még egyszerűbb verzió, ha a fűszereket egy üvegbe rakjuk bele, és jól összerázzuk.

Fotó: Shutterstock

Csakúgy, ahogy a pumpkin spice fűszer, a másik lényeges összetevő, a sütőtökpüré is könnyedén elkészíthető házilag többféle módon is:

1. Airfryerben:

Ha kicsi a tök, akár egyben is betehetjük a készülék kosarába, ha nagyobb, akkor egyforma nagyságúra daraboljuk, és úgy tesszük a gépbe. Nem kell meghámozni, a héjat és a magokat elég a végén eltávolítani.

A tököt kb. 15 percig sütjük 200 °C-on, majd fejjel lefelé fordítjuk, és tovább sütjük 15-18 percig, amíg megpuhul. Hagyjuk szoba-hőmérsékletűre hűlni, utána egy kanál segítségével eltávolítjuk a magokat és a szálkás belsőt.

Az airfryerben a sütőtök héja kemény és égett lesz, ezért fontos, hogy ha például süteményhez használjuk a pürét, csak a sütőtök élénk narancsszínű húsát használjuk, hogy ne legyen égett íze a desszertnek vagy a kávénak.

2. Kuktában:

A sütőtök kuktában gyorsan elkészül. Félbevágjuk a tököt, egy kanál segítségével eltávolítjuk a magokat, majd

a tököt a vágott oldalával felfelé az edényhez mellékelt párolórácsra vagy tányérra tesszük. Öntünk kb. 3-4 dl vizet az edény aljába, és lezárjuk a kukta fedelét.

Kb. 20 perc alatt elkészül. Hagyjuk kihűlni, majd kikaparjuk a belsejét, és mehet is a turmixgépbe!

3. Tűzhelyen:

A tököt nem kell meghámozni, csak kockázzuk fel egyforma darabokra és távolítsuk el a magokat.

Minél kisebbre vágjuk, annál gyorsabban elkészül. A tökdarabokat egy edénybe tesszük, felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. Felforraljuk, majd alacsony hőfokon pároljuk, amíg megpuhul. Utána leszűrjük, és hagyjuk kihűlni. Ha túl nedvesnek érezzük, visszatehetjük az edénybe víz nélkül, alacsony lángon, hogy a felesleges folyadék elpárologhasson.