A rakott kelkáposzta nemcsak ízletes, hanem laktató fogás is, amely könnyedén elkészíthető, ideális választás ebédre, hiszen akár több napig is elég étkezést biztosít a család számára. A káposzta pedig, mint az egyik legegészségesebb zöldség, nemcsak az emésztést segíti, hanem vitaminjaival hozzájárul a szellemi frissességhez és a bőr egészségéhez is. Mutatjuk, miért érdemes változatosan készíteni ezt a sokak által alábecsült zöldséget.

A káposztából (legyen az kelkáposzta vagy akár kínai kel) nagyon finom rakottas készíthető. A rakott kelkáposzta ráadásul az egyik legnépszerűbb tartalmas étel, ami nemcsak finom, de több napra is elegendő főtt étel kerülhet a családunk asztalára, ha elkészítjük. Minden szempontból érdemes hétvégén kipróbálni a rakott kelkáposzta receptjét. Másnap ráadásul még finomabb is, amikor összeérnek az ízek és a rizs átveszi a húsos ragu fűszeres aromáját, valamint a sós-fokhagymás tejföl krémességét. Ha fokozni szeretnénk az élvezeteket, akkor a tetejére kerülhet reszelt sajt vagy akár bacon is! Rakott kelkáposzta Hozzávalók: 1,5 kg kelkáposzta

só

20 dkg rizs

étolaj

2 fej vöröshagyma

50 dkg darált hús (sertés vagy pulyka)

bors

1 tk. pirospaprika

1 pohár tejföl Elkészítés: A káposzta torzsáját kivágjuk, majd a káposztát nagy cikkekre vágjuk és sós vízben 15-20 percig főzzük. Leszűrjük róla a vizet, a káposztát lazán kinyomkodjuk. A rizst megpároljuk a szokott módon kétszeres mennyiségű vízben. A vöröshagymát apróra vágjuk. Az olajon megdinszteljük a hagymát, rátesszük a húst, sózzuk, borsozzuk, és addig pároljuk, amíg a saját leve elfő. Megszórjuk a paprikával, és egy kevés vizet aláöntve puhára pároljuk. Egy tepsi aljára tesszük a káposzta felét, ráterítjük a párolt rizs nagyrészét, megkenjük tejföllel, majd rátesszük a húst, rétegezzük újból rizzsel, végül befedjük a maradék káposztával, és meglocsoljuk a tejföllel. Sütőben 180 fokon 35-40 perc alatt készre sütjük. Ha további népszerű fogások elkészítésére is kíváncsi, keresse fel a Mindmegette oldalát!

