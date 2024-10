Egyszerű és gyors sós nudli recept – videó

Tájegységenként eltér, hogy a nudlit ki hogy fogyasztja. Vannak akik főétel mellé köretként tálalják, de olyan is előfordul, hogy desszertként mákkal megszórva vagy morzsába forgatva találják.

A Mindmegette most egy igen szokatlan verziót készít el. Még hozzá hagymával és tejföllel.

Hozzávalók:

50 dkg főtt burgonya

1 db tojás

2 nagy csipet só

25-30 dkg liszt

4-5 ek. kacsazsír

3 fej vöröshagyma

A tálaláshoz:

tejföl

petrezselyem

Elkészítés:

1. A krumplit megfőzzük és hagyjuk teljesen kihűlni, majd összetörjük és hozzáadjuk az egész tojást. Ezután alaposan megsózzuk.

2. A burgonyához adjuk a lisztet, addig amíg jól gyúrható állaga nem lesz a tésztának.

3. Ezután egy serpenyőben kevés kacsazsíron dinsztelni kezdjük a félfőre vágott vöröshagymát. Ezt megsózzuk és addig sütjük, amíg aranybarna színt nem kap.

4. A nudli tésztájából ezután lisztezett felületen rudakat sodrunk, majd azokat késsel kisebb darabokra vágjuk.

5. A kis nudlikat egyesével megformázzuk és forrásban lévő sós vízben kifőzzük.

6. A kész pöcsmácsikot a hagyma zsírjára tesszük és meglocsoljuk kacsazsírral, majd összeforgatjuk a pirított hagymával.

7. Végül pedig tejföllel és aprított petrezselyemmel tálaljuk.

Ahogy az Origo megírta, a burgonya nem a legizgalmasabb alapanyag, mégis van néhány olyan filléres, hagyományos magyar, vagy nem magyar fogás, amely krumpli és még egy-két alapanyag segítségével zseniális végeredményt alkot.

Wolf András osztotta meg az Origoval, az ő 35 perces édes nudli receptjét. Aminek az elkészítése is igen egyszerű. Sőt, a híres séf még egy szamócasalátát is szokott tálalni a desszert mellé, a még izgalmasabb ízélmény érdekében. Wof András szerint ezeket a recepteket akár a gyerekekkel együtt is el lehet készíteni. Az ilyen közös családi főzések jó alkalmat teremtenek arra, hogy a gyerekek a szülői példán keresztül, játékosan ismerkedjenek meg a zöldségek és a gyümölcsök jó tulajdonságaival, rendszeres fogyasztásuk pozitív hatásaival.- nyilatkozta a séf.