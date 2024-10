Jamie Oliver szupergyors tésztája 15 perc alatt elkészíthető

A tésztakészítés gyakran hosszú, fáradságos folyamatnak tűnhet, így nem meglepő, ha általában ragaszkodunk a már előre elkészített száraz spagettihez vagy pennéhez. Sokan talán elgondolkodtak rajta, hogy milyen jó lenne házi tésztát készíteni, azonban, a legtöbben lemondtak róla, hiszen még egy tésztakészítő gépet is be kell hozzá szerezni. Azonban ezzel az egyszerű recepttel otthonában is készíthet tésztát mindenféle gép nélkül is; és csupán 15 percre van szüksége hozzá és egy kulcsfontosságú összetevőre - írja a Mirror.

Ez a gyorstésztarecept Jamie Olivertől mindenféle extrától mentes, és könnyen elkészíthető. A séf azt mondja, hogy ez egy

egyszerű házi tészta receptje nagyszerű vészhelyzetekre. Nem kell tésztagép, csak egy sodrófa.

Ez a recept 4 adagra elég, de könnyen megsokszorozhatjuk, ha több emberre főznénk - írja a The Express.

Ehhez a tésztához nem szükséges a tésztakészítő gép Fotó: Unplash

Hozzávalók

Két nagy marék sima liszt, plusz egy kevés a gyúráshoz

Elkészítés

Tegye a két nagy marék lisztet egy tálba, és fokozatosan keverje össze annyi vízzel, hogy egy kis tésztagolyót kapjon. Ha még mindig ragacsos, adjunk hozzá még egy kis lisztet. A tésztát néhány percig dagasztjuk, amíg sima és fényes nem lesz. A felületet meghintjük liszttel, és sodrófa segítségével kinyújtjuk a tésztát nagyjából 2 mm vastagra. Szórjuk meg bőven liszttel, majd lazán tekerjük fel. A tésztát éles késsel fél cm vastagra felszeleteljük, majd kézzel összeforgatjuk, hogy elváljon egymástól. A tésztát forrásban lévő sós vízben két percig főzzük. Itt az ideje, hogy kísérletezzen a szósszal és más feltétekkel. Tálaljon és élvezze!

Nem csak az olaszoknál, hanem a magyaroknál is kedvelt alapanyag a tészta, legyen szó szószos, sült vagy éppen rakott változatról. A tésztareceptek tárháza kifogyhatatlan, azonban sosem árt egy-két új fogás. Mindenkinek vannak olyan napjai, amikor kevés idő jut a vacsora elkészítésre vagy egyszerűen nincs kedve főzni, csak egy gyors és finom ételre vágyik. Ilyenkor kerülnek elő a jól bevált tészta receptek, amelyek villámgyorsan elkészülnek és mindenki tetszését elnyerik. Egy korábbi cikkünkben öt olyan receptet szedtünk össze, amelyeket akár már ma kipróbálhat vacsorára.