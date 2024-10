Nincsen borjú bécsi friss, ízes burgonyasaláta nélkül!

A sült és rántott húsok mellé leggyakrabban krumplis köretet készítünk. Ez lehet sült hasábkrumpli, petrezselymes burgonya vagy akár krumplipüré is. Ritkán jut azonban eszünkbe, hogy a krumpliból saláta is készíthető, ráadásul kiváló köret is lehet belőle.

Lépésről lépésre mutatjuk, hogyan készül a tökéletes bécsi burgonyasaláta

Az ünnepi időszakban nagy divat a majonézes burgonyasaláta, de sokan szeretik még a bécsi változatot is, ami elmaradhatatlan a klasszikus borjú bécsi mellől! Ha Ausztriában járunk, biztos, hogy ezzel az ízletes fogással tálalják a hatalmas rántott szeletet!

A bécsi burgonyasaláta közkedvelt és különlegesen finom. Nemcsak köretként jó, hanem akár önmagában is fogyaszthatjuk. Kalóriabomba, de néha belefér egy kis kényeztetés. A bécsi burgonyasaláta elkészítése ráadásul nem is bonyolult, a recept egyszerű. Érdemes előre elkészíteni, és behűtve tálalni, úgy járja majd át igazán a krumplit a fűszerek íze.

Bécsi burgonyasaláta

Hozzávalók:

1 kg burgonya

1 fej vöröshagyma

1 ek. almaecet

só

bors

2 dl alaplé

2 tk. keményítő

2 ek. mustár

1 dl olívaolaj

15 dkg vaj

újhagyma vagy snidling

Elkészítés:

A bécsi burgonyasaláta elkészítéséhez a burgonyát megtisztítjuk és sós vízben megfőzzük. Amíg fő, a vöröshagymát nagyon finomra vágjuk, ráöntjük az almaecetet, és megsózzuk, megborsozzuk. Ha a krumpli megfőtt, kiveszünk és félreteszünk 1 dl-t a főzőlevéből, majd leszűrjük, és még melegen felszeleteljük a krumplit. Végül egy tálba tesszük az ecetes hagymával. A szószhoz az alaplébe öntjük a krumpli főzőlevét, beletesszük a keményítőt és a mustárt, majd alaposan összekeverjük az olajjal és a felolvasztott vajjal, és a burgonyára öntjük. Végül belekeverjük az apróra vágott újhagymát vagy snidlinget is. Ezután legalább 4-5 órát hagyjuk állni a hűtőben, hogy a krumpli magába szívja a szószt. A legjobb, ha egy éjszakát pihen.

