Így készül a tökéletes gombapörkölt nokedlivel

Ősszel nemcsak a sütőtöknek a szezonja érkezik el, hanem a gombáké is. Amint elkezdődik az esős időszak, a gombák is egyre több helyen, egyre nagyobb számban bukkanak elő az erdőkben, mezőkön. Rengetegen gyűjtik a gombát, ám nem árt kiemelten óvatosnak lenni, ugyanis rengeteg a mérgező fajta, és sok a gyomorrontásnál is súlyosabb problémákat okozhat.

Fotó: Mindmegette

Ha a szabadban gombászunk, mielőtt főznénk belőle, mindenképp vizsgáltassuk be a gyűjtött gombákat, hogy ne mérgezzük meg magunkat és a családunkat!

Ha a boltban vesszük a gombát, ráadásul a leginkább közkedvelt fajtát, a csiperkét, garantált, hogy nem lesz semmi bajunk. Gombából sokféle finom étel készíthető, leggyakrabban krémleves, rántott gomba, tejszínes-gombás húsos ragu, valamint gombapörkölt kerül az asztalra. Ez utóbbi ráadásul sokak kedvence, hiszen annak ellenére, hogy húsmentes, mégis különlegesen finom magyaros fogás, ami nokedlivel kínálva lesz az igazi! Ha még nem készítettünk gombapörköltet, sőt nem is kóstoltuk, akkor itt az ideje, hogy elkészítsük.

Íme, a recept:

Gombapörkölt

Hozzávalók:

50 dkg gomba

2 fej vöröshagyma

1 ek. pirospaprika

1,5 ek. zsír

só

friss petrezselyem

Elkészítés:

A gombák szárát kiszedjük, a kalapját felcsíkozzuk (ha nagy a gombafej, előbb félbevágjuk, és úgy csíkozzuk fel). Egy edényben zsírt olvasztunk, rádobjuk a megtisztított, apróra vágott vöröshagymát, majd lassú tűzön üvegesre dinszteljük. Hozzáadjuk a gombát, megsózzuk, meghintjük pirospaprikával, összekeverjük, majd 1-1,5 dl forró vízzel felöntve, fedő alatt, közepes lángon kb. félóra alatt puhára főzzük. Ha úgy látjuk, a szaft nem elég sűrű, fedő nélkül további 10 percig főzzük. Ha kész, apróra vágott petrezselyemmel meghintjük, majd összekeverjük. Nokedlivel tálaljuk.

