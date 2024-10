Ultrafeldolgozott élelmiszerek kontra egészséges gyerekreggeli

Hogyan szoktassuk le a gyereket, amíg nem késő?

Legjobb, ha eleve rá sem szoktatjuk őket - bár a mai, fogyasztói világunkban ez totálisan utopisztikus elképzelésnek tűnik, hiszen ha mi magunk nem is kínálunk nekik ilyen ételeket, legkésőbb a bölcsődében vagy az óvodában mindenképp találkozni fog velük, illetve más gyerekeknél a játszótéren, szomszédban, arról nem is beszélve, hogy a reklámokból, újságcikkekből is ez ömlik. És mint tudjuk, a tiltott gyümölcs a legédesebb, mindannyian találkozhattunk már olyan gyerekkel, akinél otthon tiltva volt a csoki, a chips, a nassolnivaló, vendégségben pedig első alkalma volt rávetni magát az ilyen finomságokra, és gyomorrontásig tömni magát velük. Nem szerencsés tehát az abszolút tiltás sem.

A legjobb, ha kialakítunk egy jól működő rendszert,

összeállítunk egy teljes értékű étrendet, amelyben különleges alkalmakkor, ünnepnapokon, egy-egy családi hétvégén helyet kap némi "egészségtelen" desszert, csokoládé, fagylalt, sütemény, esetleg chips gyorséttermi étel fogyasztása, ám a hétköznapokon tápanyagokban gazdag, friss, egészéges összetevőkből álló, otthon készített ételeket fogyasztunk,

és ebben mutassunk mi magunk is példát.

De mit kezdjünk a nyűgös gyerekkel, aki kora reggel nem hajlandó megenni az elé tett szendvicset?

Próbálkozzunk izgalmasabb tálalással, a hagyományos vajas-szalámis, esetleg párizsis zsömlét vagy kenyeret helyettesítsük sokkal finomabb és egészségesebb házi szendvicskrémekkel,

humusszal, padlizsánkrémmel, tonhalkrémmel, és bár szüleink annak idején nem ezt tanácsolták, bátran "játsszunk az étellel". Ha elég kreatívak vagyunk, és ráérősebb napokon készítsünk emberi arcokat, bohócokat, állatfigurákat, mesehősöket a kenyérszeletekből, tojásból, sovány felvágottból és apróra szeletetelt zöldségekből, sőt, vonjuk be a gyereket is, a közös főzőcskézés általában jó szórakozás, és szívesebben is fogyasztják az elkészült ételt, ha ők is részt vesznek benne.