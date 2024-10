Egyre több vegyszert eszünk, amikor ezekből a mindennapi élelmiszerekből fogyasztunk

Mindennapi alapanyagok fogyasztása és az örök vegyi anyagok szervezetünkben való jelenléte között találtak kapcsolatot egy kutatás szerint. A háromezer várandós nőn végzet vizsgálat arra enged következtetni, hogy a kávé, a rizs, a tojás és a tengerből származó ételek fogyasztása veszélyeket tartogathat, ahogyan a vörös hús evése is. Mindennek oka, hogy ezen élelmiszerek fertőzöttek lehetnek per- és polifluor alkil anyagokkal, ismertebb nevükön a PFAS-anyagokkal (PFAS: Per- and polyfluoroalkyl substances).

Örök vegyi anyagok az ételekben

Örök vegyi anyagoknak is nevezzük a PFAS-anyagokat, mert nagyon nehezen bomlanak le, mégis széles körben használják azokat a fogyasztói árucikkek, például a vízálló ruha gyártásában, mivel hőállók, vízállók és foltállók. Az anyag gyakran a felszíni vizekben, és a talajvízben végzi világszerte, így a talajok szennyezetté válnak, végső soron pedig az élelmiszerek is. A rizs és a kávé például a mezőgazdasági termelés során, a szennyezett víz vagy a szennyezett talaj miatt tartalmazhat PFAS-anyagokat, a halak és a tenger gyümölcsei a vízminőség romlása okán. A tojásba vélhetőleg a csirke által elfogyasztott táplálékok révén jutnak veszélyes anyagok.

Ugyanakkor nemcsak a termelés, a csomagolás vagy a főzés során is kerülhet PFAS-anyag az élelmiszerünkbe. Emiatt is érdemes mindig megnézni, mibe csomagolják az alapanyagot, illetve hogy tapadásmentes serpenyőink és egyéb konyhai eszközeink miből készülnek. Illetve szervezetünk nemcsak az élelmiszerek, de a ruhák és kozmetikumok révén is szennyeződhet örök vegyi anyagokkal. Mint korábban beszámoltunk róla, az örök vegyi anyagokat elnyeli a bőr, és azok áthatolnak az érfalon, bekerülnek az anyatejbe is – ezért érdemes annak is utánajárni, miből készültek ruháink és mit kenünk magunkra.

Örök vegyi anyagok lebomlása

Jó hír, hogy a Brit Kolumbiai Egyetem kutatói nemrégen egy olyan katalizátor sikeres használatáról számoltak be, amely három óra alatt a vízben lévő örök vegyi anyagok akár kilencven százalékát csapdába ejti és ártalmatlan komponensekre bontja – erről a tudományos újdonságról ebben a cikkben írtunk bővebben.