Így készítsen elképesztően finom teakenyeret

A teakenyér klasszikus brit csemege, amelyet a szigetországban gyakran előnyben részesítenek olyan ismertebb süteményekkel szemben, mint a Viktória piskóta vagy éppen a répatorta. Ha a gyümölcsöt egy éjszakán át teába áztatjuk, az kellő nedvességet kölcsönöz a sütemény számára. Mary Berry's Earl Grey teakenyeréhez is hasonló módszert használ, és mindössze hét összetevőből készül az ízletes brit klasszikus, amit nem csak egyszerű elkészíteni, hanem még viszonylag olcsó is. A kenyér elkészítése gyerekjáték, ígérte Mary, az áztatott gyümölcsök és egyéb összetevők "gyors összekeverésével" – írja a The Express.

Fotó: Ács

Hozzávalók:

175 g ribizli

175 g szőlő

300 ml forró Earl Grey tea

275g önkelesztő liszt

225 g barnacukor

Egy nagy tojás felverve

Vaj, kenéshez, plusz a tálaláshoz

A sütemény összeállítása egyszerű, de a folyamat egy-két órát igénybe vesz, hogy a gyümölcs teljesen felszívja a teát.

Elkészítés: