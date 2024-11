Ha így tárolja az avokádót, az hetekig friss marad

Az avokádó ma már a sok háztartásban alapvető alapanyaga, de a gyakori tárolási hibák miatt ebből a gyümölcsből sok vész kárba.

Sokan azt gondolják, ha felszeletelés után vízbe teszik az avokádót, akkor az sokáig friss marad. Azonban ez egy tévhit, ugyanis a víz a káros baktériumok elszaporodását okozhatja.

A frissen vásárolt éretlen avokádót hagyjuk szobahőmérsékleten érni, ugyanis ha éretlenül a hűtőbe tesszük, akkor a hűtés megakadályozhatja az érést és ezáltal megváltozik a gyümölcs íze.

Ha megérett, akkor facsarjunk rá lime levelet, mivel az védőréteget képez a baktériumok ellen. Így hetekig friss marad.

Ha pedig már felszeleteltük, akkor Karl Graham élelmiszer-szakértő, azt javasolja, hogy a szeleteket is kenjük be lime lével, ugyanis a citruslében lévő citromsav gátolja, hogy az enzimek reakcióba lépjenek a levegővel és emiatt megbarnuljon a gyümölcs húsa.

Miután a felszeletelt avokádót bekentük a lime lével, tegyük egy légmentesen zárható dobozba, majd helyezzük a hűtőbe. A tartósítás mellett a limelé az avokádó ízét is fokozhatja. - írja a Mirror.

