Eláruljuk, mi az a cachapa, és miért próbáljuk ki feltétlenül!

A palacsinta az egyik legfinomabb desszert, amiből számtalan verzió létezik csak Magyarországon, de persze a világon máshol is.

Ki ne szeretné a klasszikus változatot, amibe kerülhet lekvár, túró és kakaópor is, de kedvenceink közé tartozik a Gundel-palacsinta, a bécsi, tepsiben sütött desszert és a hortobágyi húsos is. Ha azonban váltanánk, próbáljuk ki a venezuelai kukoricás palacsintát, a cachapát!

Mindenkinek megvan a saját, jól bevált palacsintareceptje. A háziasszonyokat alaposan megosztja a palacsintatészta, ugyanis van, aki nem tesz bele cukrot, más már a tésztát is beédesíti, sokan ki se hagyják belőle az olajat, míg egyesek nem kevernek zsiradékot a folyékony masszába. A szódavíz is kardinális kérdés, hiszen egyes vélemények szerint enélkül nem lesz igazi, míg egy másik iskola csak tejjel készíti a palacsintát. A palacsinta kapcsán éles viták alakulhatnak ki az ízesítés kapcsán is, és még mindig csak Magyarországon járunk.

A világon sokfelé készítenek palacsintát, aminek a tésztája állhat hajdina- vagy zabpehelylisztből, készülhet banánból, lehet glutén-, tej- és cukormentes, léteznek diétás verziók, meg a latin-amerikai országokban, elsősorban Venezuelában népszerű a kukoricás palacsinta.

A cachapa, a venezuelai kukoricás palacsinta receptje egyszerű és gyors, rendkívül finom verziója a palacsintának, ami a fő alapanyag, a kukorica miatt hasonlít az itthon és Erdélyben is ismert és kedvelt puliszkához. A cachapát ehetjük reggelire vagy uzsonnára, lehet főétel vagy desszert is, ugyanis sósan, sajttal megszórva, de akár lekvárral, juharsziruppal tálalva is fenséges.

Aki unja már a hagyományos palacsintát, próbálja ki a venezuelai cachapát, ami édesen és sósan is különleges.

Fotó: MÓRICZ ISTVÁN / MINDMEGETTE

Cachapa

Hozzávalók:

2 db kukoricakonzerv

1 db tojás

1/4 bögre liszt

1/4 bögre kukoricaliszt

egy csipet só

1/4 bögre tej

olaj

A tálaláshoz:

sajt

lekvár

juharszirup

Elkészítés:

A kukoricát lecsepegtetjük és egy botmixerrel pürésítjük. Hozzáadjuk a tojást, a liszteket és a sót, majd folyamatos kevergetés mellett apránként a tejet is. Pár percig állni hagyjuk. Egy serpenyőben olajat hevítünk, a masszából egy-egy merőkanálnyit a serpenyőbe kanalazunk, óvatosan elterítjük, és mindkét oldalát aranybarnára sütjük. Reszelt sajttal megszórva, vagy lekvárral, esetleg juharsziruppal leöntve tálaljuk.ű

