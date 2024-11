5 ital, amelynek legfőbb feladata az emésztés segítése

Aszalt szilvalé

Az aszalt szilva nemcsak a rostokban gazdag, hanem újabb kutatások szerint a bél mikrobiomjának javításában is segít. A szilvalé nemcsak gyorsan segíthet a székrekedésen, hanem csökkentheti a bélben lévő gyulladást is, miközben támogathatja a szív egészségét. Egy 2022-es kutatás azt is kimutatta, hogy az aszalt szilva elősegíti a bélflóra egyensúlyát, ami tovább fokozza a bélrendszer hatékonyságát.