Ez a gombás-sajtos melegszendvics garantált siker lesz - videó

A legtöbb család nagy rajongója a különféle melegszendvicseknek és nem is ok nélkül: változatosan elkészíthető, gyors, és alig kell hozzá valami. Ha épp a mai vacsorán gondolkodunk, akkor álljunk is meg, hiszen bemutatunk egy remek, gombás-sajtos melegszendicskrémet, amely után mind a tíz ujját megnyalja majd a család.

Gyorsan kell vacsorát készíteni? Esetleg pont, hogy ráérős reggelin gondolkozunk? A gombás-sajtos melegszendvics minden alkalomra tökéletes, sőt egy olyan igazi Jolly Joker, ami akár még gyerekzsúrokra, partikra is remekül passzol. Egyszerre nagy adagot is lehet belőle készíteni, hiszen sok kenyérszelet ráfér a sütőtepsire és alig pár perc, nagyjából negyedóra alatt ropogósra sül a kenyér, és aranybarna lesz a sajt. Friss petrezselyemmel megszórva tényleg különlegesen finom! Aki valami meleget és gyorsat szeretne készíteni vacsorára, annak érdemes ezzel próbálkoznia ma

Fotó: Mindmegette Ennek a szendvicskrémnek a legfőbb összetevője a gomba, ami lehet a közkedvelt csiperke, de akár laskagomba is. Vöröshagyma helyett vagy akár mellett kerülhet bele újhagyma, esetleg lila hagyma is, a trappista sajtot pedig lecserélhetjük goudára vagy mozzarellára is. Extra fűszer lehet, ha natúr krémsajt helyett ízesített verziót választunk. Mi most egy alapreceptet mutatunk, ami tényleg zseniális, de bátran kísérletezzünk, mert elrontani nem nagyon lehet a melegszendvicseket! Gombás-sajtos melegszendvics Hozzávalók: 50 dkg gomba

1 db hagyma

olaj

só

bors

egy csokor petrezselyem

20 dkg trappista sajt

20 dkg krémsajt

1 csomag szeletelt kenyér Elkészítés: A gombát és a hagymát megtisztítjuk, mindkettőt apróra vágjuk. Kevés olajat hevítünk egy serpenyőben, beletesszük a hagymát, majd a gombát, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, és puhára pároljuk. Közben a petrezselymet apróra vágjuk, a sajtot lereszeljük. Ha elkészült a gomba, levesszük a tűzről, és miután kihűlt, összekeverjük a kétféle sajttal és a petrezselyemmel. A kenyérszeleteket sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, megkenjük mindet a gombás masszával, és 200 fokra előmelegített sütőben megpirítjuk a szendvicseket. Apróra vágott petrezselyemmel megszórva tálaljuk. Ha további szendvicsreceptekre is kíváncsi, akkor keresse fel a Mindmegette oldalát!

