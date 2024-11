Fermentálás: így tartósítsuk könnyedén télire a zöldségeket

Fermentált alapanyagok fogyasztásával olyan hasznos baktériumokat juttatunk a szervezetünkbe, amelyek segítik az emésztést, és még a gyomorsavra is jótékony hatással vannak. Emellett természetes probiotikumként – az emberi szervezetre jótékony baktériumok – működnek, tehát a fermentálás hozzájárul az egészségünkhöz, megvédi a bélflóráinkat, és még a kórokozóktól is megóv, ráadásul nagyon finommá is teszi a zöldségeket.

Fermentálás az egészségért.

Fotó: Vidék íze magazin

A fermentációs folyamat során az ételek tápanyag-tartalma nem hogy csökkenne, hanem tovább nő, ugyanis a vitaminok, különösen a B-vitaminok és a K2-vitamin mennyisége is növekedhet. A fermentált ételek antioxidáns tartalma is növekedhet, ami segít a szabad gyökök semlegesítésében és így a sejtek védelmében.

A fermentálás szinte minden országban jelen van, Magyarországon is kifejezetten népszerű, gondoljunk csak a savanyú káposztára, vagy éppen a kovászos uborkára. Emellett ne feledkezzünk meg a fermentált tejtermékekről joghurtról, vagy a kefírről sem, ami szintén nagy kedvence a magyaroknak, a kovászos kenyérről nem is szólva.

Tim Spector, a londoni King's College genetikai epidemiológia professzora és egy egészségügyi alkalmazás társalapítója korábban néhány hasznos tanácsot osztott meg Instagram oldalán. A professzor úgy véli három dolgot kell rendszeresebben fogyasztanunk a bélrendszerünk egészségének javítása, érdekében ezek közül pedig az egyik a fermentált élelmiszerek voltak. A kutatások ugyanis kimutatták, hogy a fermentálással, erjesztéssel készült élelmiszerek fogyasztása növeli a mikrobiom sokszínűségét.

Az érzékeny gyomrúaknak azonban érdemes inkább fokozatosan bevezetni az étrendbe a fermentált ételeket,

hiszen okozhatnak mellékhatásokat, amelyek azonban néhány héten belül elmúlnak.

Egy japánból származó szakértő - Michiko Tomioka , MBA, RDN okleveles táplálkozási szakértő és a hosszú élettartam szakértője - pedig korábban elárulta hogy a hosszú élet egyik titka a tudatos evés, ehhez pedig az egyik legfontosabb tényező, hogy minden nap egyik fermentált élelmiszereket.