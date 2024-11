Ezzel a gyümölccsel javíthatja a memóriáját

Az egészség megőrzése a modern ember életében még nagyobb figyelmet kap, az egészséges táplálkozás szerepe kiemelkedővé vált az általános jóllét fenntartásában.

Egy tanulmány szerint a kutatók jobb memóriát figyeltek meg az áfonyát fogyasztó embereknél. A napi egy maréknyi áfonya jelentősen javíthatja az egészséget is, hiszen magas az antioxidáns-, rost- és vitamintartalma. Hasonló kedvező hatásokkal bírnak még az alábbi gyümölcsök, az eper, málna, szeder és a cseresznye is.

A Journal of the International Society of Sports Nutrition című folyóiratban megjelent tanulmány megállapította, hogy a fekete áfonya javítja a vérnyomást és jótékony hatással van az artériákra is.

Egy másik tanulmányban azt találták, hogy segíthet a glükózkezelésben és az inzulinszintben. Az öregedés lassítása érdekében több tanulmány is arra jutott, hogy az étrend és a fizikai aktivitás jelentősen befolyásolja a kognitív öregedést és segít a memória megőrzésében.

Korábban már írtunk olyan módszerekről, amivel megőrizhetjük az egészségünket, ilyen például az is, kialakítsunk alvási szokásokat. Ezek kialakítása kulcsfontosságú ahhoz, hogy frissek és energikusak legyünk a mindennapokban. A pihentető alvás egyik alappillére egy jól megtervezett alvási rutin, ami nem csupán a stresszcsökkentésben segít, hanem javítja a hangulatunkat is.

Az egészségünket úgy is támogathatjuk, hogy csökkentjük az alkoholfogyasztásunkat, a korábbi tévhitek szerint az agysejtjeinket károsítja, de bebizonyították, hogy bár maguk az agysejtek nem halnak el az alkohol hatására, a köztük zajló kommunikáció nehézkessé és kevésbé hatékonnyá válhat.

A cukros üdítők káros hatása tudományosan kimutatható, egy három évtizedet felölelő tanulmány szerint a gyerekek körében továbbra is népszerűen a cukros üdítők, ennek következményeképpen az elhízás és a túlsúlyos emberek aránya is növekvőben van. A cukros üdítők túlzott fogyasztása hozzájárul a 2-es típusú cukorbetegséghez, szívbetegséghez és bizonyos rákos megbetegedésekhez is. vezethetnek.



