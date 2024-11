Karácsonyi lakoma: most kezdjen el fogyókúrázni, ha januárban nem akar ruhatárat cserélni

Bármennyire is szeretnénk egy megbízható adattal kezdeni ezt az anyagot, hogy átlagosan mennyit híznak az emberek karácsonykor, ilyennel nem tudunk szolgálni. És valószínűleg nehéz is lenne ezzel az adattal mit kezdeni, hiszen teljesen mást jelent egy 130 kilós férfinak, és mást egy 55 kilós nőnek mondjuk három kilót hízni. Márpedig ennyit minden további nélkül fel lehet szedni. És ezt a szerkesztőségben dolgozó kollégák is megerősítik. A karácsonyi lakoma egészen biztosan nem illeszkedik bele a tudatos étkezésbe.

A karácsonyi lakoma egyik kihagyhatatlan eleme a halászlé

Fotó: Shutterstock

Karácsonyi lakoma - kellemes, mégis gyilkos időtöltés

Az alábbiakban több fogyókúramódszert is meg fogunk mutatni, ami azonban a legfontosabb: az önmérséklet. Vagyis, hogy a harmadik kétöklömnyi káposzta után – amely mellett ott sorakozik még a töltelékkel együtt főtt füstölt kolbász, illetve a császár szalonna, amelyek gazdagon le vannak locsolva tejföllel – nyúljunk-e még a szedőért, és hogy a tányérunkra rakjunk még egy tölteléket. No és azt sem szabad elfelejteni, hogy az ilyen zsíros ételek mellé általában kenyér is dukál. Puha, omlós fehér kenyér. Hiszen a szaftot azzal lehet rendesen kitunkolni.

Töltött káposzta

Fotó: Shutterstock

És azt sem érdemes elfelejteni, hogy mindezt a halászlé után esszük – amelyet semmi esetre sem lehet beilleszteni a zsírszegény ételek sorába – és közvetlenül a bejgli előtt. Nos egy ilyen vacsora önmagában legalább 3100 kalória. Csak viszonyításképpen: egy átlagos alkatú felnőtt férfi ajánlott napi kalória bevitele 2800. Ezt lépjük túl egyetlen evéssel.

A mákos bejglik, szépen, sorban

No de ki az, aki úgy tölti a szenteste napját, hogy egész nap egy falatot sem eszik? Eleve meg kell kóstolni az ételeket, amik az ünnepi asztalra kerülnek. Ha mi magunk főzünk, azért, ha nem, akkor a szakács segítségére kell sietni.

Fontos még, hogy a legtöbben a karácsonyfa-állítás kihagyhatatlan elemének tartják, hogy megkóstolják a szaloncukrot. Már csak azért is, mert így annyival kevesebbet kell felrakni. Ehhez jön még a vacsorához elfogyasztott ital. Kalóriaszámban felfelé haladva: bor, sör, pálinka, tojás-, vagy csokilikőr.