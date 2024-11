Két összetevős meleg leves a hideg estékre

Egy fitneszoktató osztott meg egy videót, amiben elmondja követőinek, hogyan tudnak két hozzávalóból mennyei és egészséges meleg levest készíteni.

Chloe Ting a recepttel kapcsolatban azt mondta:

Dobj egy kis sütőtököt a sütőbe, majd menj el edzeni, ezután menj vissza a konyhába, a sütőtököt turmixold össze zöldség alaplével és már kész is a leves!

Hozzávalók:

sütőtök

600 g zöldségalaplé

só és bors, ízlés szerint

Elkészítés:

1.A sütőt melegítsük elő 200 celsius fokra, majd a sütőtököt vágjuk kisebb darabokra és tegyük a sütőbe és süssük 30 percig.

2. Az előre elkészített zöldséglevet és a sütőtököt tegyük egy nagy teljesítményű turmixgépbe és addig turmixoljuk, amíg sima levest nem kapunk.

3. Keverjük simára, majd fűszerezzük ízlés szerint.

A fitneszoktató azt javasolja, hogy a leveshez japán tököt használjunk, valamint ha krémesebb állagot szeretnénk elérni, akkor tegyünk bele egy kanál kókuszjoghurtot. - írja a Mirror.

A kép illusztráció!

Fotó: Shutterstock / Shutterstock/concrete,soup,hands,woman,seed,cozy,seasonal,yellow,winter,plate

Mint ahogy azt megírtuk, a sütőtök a kabakosok vagy tökfélék családjába tartozik, rokonai a főzőtök, laskatök, cukkini, patisszon, görögdinnye és az uborka is. Nagyjából 90 százaléka víz, húsán és magján kívül a virága is ehető. A sütőtök jótékony hatása megmutatkozik élénksárga színében is, ami arra utal hogy ez a zöldség rengeteg karotint tartalmaz, így szépíti a bőrt, javítja a látást és - mivel igen kalóriaszegény, ellenben bővelkedik rostban - még a fogyókúrát és a méregtelenítést is támogatja. Magas C-vitamin-tartalma, ezen felül jelentős kalcium- és foszforforrás. Érdemes fogyasztani kalcium, cink, mangán, réz, vas, foszfor, biotin, niacin, pantoténsav, A, B1, B2, B6 vitaminok és folsav tartalma miatt is. A népi gyógyászatban hashajtóként és béltisztítóként is használták, pozitív hatással van az emésztési problémákra, serkenti a máj működését, segít a szív és koszorúér problémák megelőzésében, fogyasztásával csökkenthető a prosztatabajok és a szürkületi vakság kialakulásának kockázata.