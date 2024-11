A nagy dolgok nem úgy születnek, ha az ember védi a bélbaktériumait, hanem úgy, ha tartalmasan él

Miért lenne kedvező a WHO-nak bármilyen kutatási eredmény?

A WHO egy több mint száz országot magába foglaló szervezet, ahol állandóak a viták például az alkohol kérdéséről. Néhány évtizede tartanak. Nyugaton is elképesztő lobbi dolgozik azon, hogy kimondják: az alkohol a legkisebb mennyiségben is káros. Különösen a 19. századból itt maradt alkoholellenes mozgalmak egyike, amely ma Movendinek nevezi magát. Kifejezetten alkoholellenes mozgalom, amely gazdasági és egészségügyi köntösbe csomagolja magát, és különböző kormányoknak is ad tanácsot, és a WHO-nak is készít előterjesztéseket. A Movendi által támogatott tudósok kutatásai alapján mondta ki a WHO, hogy az alkohol bármilyen mennyiségben méreg.

Az emberi félelemre építve létrejött egy 6000 milliárd dolláros üzlet.

Sokan azzal vádoltak, hogy én a borlobbi embere vagyok. A borlobbi azt sem tudta elérni, hogy a borosüvegek ne kerüljenek bele a visszaváltási rendszerbe. A világ összes boros cége 500 milliárd dollárt sem forgalmaz. Az egészséglobbi viszont hatezer milliárdos üzletet épített a rettegésre. Azért félünk mindentől, mert ez a lobbi a rettegést propagálja, hogy a termékeiket, szolgáltatásaikat minél többen megvegyék.

Fotó: Polyák Attila - Origo

Ön ismer más kutatásokat, amelyek nem azt mondják egyértelműen, hogy az alkohol bármilyen mennyiségben méreg?

Azt gondolom, hogy az élet maga halálos és rákkeltő. Bármit csinálunk - ártunk az egészségünknek.

Ha eszünk egy szelet tortát - az halálos. Ha iszunk egy pohár 100%-os gyümölcslevet, az is ártalmas. A kutatások szerint ugyanis, ha naponta 250 ml 100%-os gyümölcslevet iszunk, a rák általános kockázata 31%-kal nő.

Akkor miért nem tiltják be? Azt is kimutatta egy kutatás, hogy aki naponta négy óránál többet néz tévét, 50%-kal nagyobb esélye van arra, hogy korábban hal meg, mintha nem tévézett volna. A szolárium még ennél sokkal erősebben növeli a rák kockázatát. Viccesen azt mondhatnám: most képzeljük el, hogy aki tévézés közben gyümölcslevet iszik, micsoda veszélyben van. A borfogyasztásról is születtek különböző kutatások. Egy tavalyi kutatás azt bizonyította, hogy annál a nőnél, aki bort fogyaszt, 3 ezrelékkel nagyobb eséllyel alakul ki nála egy bizonyos nőgyógyászati ráktípus, ez a százada sincs a narancslének.

A borfogyasztók esetében a vastagbél és veserák kockázata azonban 8%-kal alacsonyabb volt. De a hasnyálmirigy-, a bőr-, tüdő- és agydaganat kialakulásának esélyét is csökkenti a borfogyasztás a kutatás szerint.

De még Európa egyik legnagyobb tekintélyű egészséges táplálkozással is foglalkozó tudósa, Tim Spector, aki a londoni King’s College tanára, genetikus professzor is a borfogyasztás pozitív orvosi és társadalmi hatásairól beszél.