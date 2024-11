Induljon a hét az olaszok gazdag zöldséglevesével! - videó

Egy zöldséglevesbe alapesetben nem teszünk olyan sok mindent. Sárga- és fehérrépa, karalábé, zeller, burgonya és hagyma, meg persze a fűszerek adják a leves ízét.

Induljon a hét az olaszok gazdag zöldséglevesével, a minestrone levessel.

Eközben Olaszországban létezik egy picit másfajta, sokkal színesebb zöldségleves, a minestrone, aminek nincs egzakt receptje és tényleg az kerül bele, ami épp van otthon. Lehet az sütőtök, bab, karfiol és brokkoli is, ami azonban minden tájegységen állandó, és szinte egyetlen olasz ételből sem hiányozhat, az az olívaolaj és persze a parmezán.

A minestrone a minestra, azaz leves szóból származik, és szokás csak "a nagy levesként" emlegetni, ami zöldségekkel olyan sűrűn telített leves, hogy akár egytálételként is felfogható. A hozzávalók listája tényleg nem fix, tájegységenként, sőt évszakonként változó lehet. Egyik változatban nincs tészta, a másikba sok hüvelyes és káposzta is kerül, de előfordulhat, hogy pesztót vagy friss paradicsomot is főznek a levesbe. A mi receptünkbe is kerül paradicsom és sütőtök is, meg persze a titkos fűszer, a reszelt parmezán sem hiányozhat.

Minestrone

Hozzávalók:

1 fej vöröshagyma

1 db közepes sárgarépa

1-2 szál angolzeller

1 ág friss rozmaring

1 db kis cukkini

20 dkg sütőtök

1/2 fej brokkoli

1/2 fej karfiol

2 db burgonya

8-10 db koktélparadicsom

1/4 fehérkáposzta

15-20 dkg fehérbab

10-15 dkg parmezán

1 dl extraszűz olívaolaj

1,5-2 liter zöldségalaplé vagy víz

Elkészítés:

A hagymát megpucoljuk, felkockázzuk, a sárgarépát megmossuk, megpucoljuk, és apróra vágjuk. Jöhet a zeller, ezt is megmossuk, és a répához hasonló méretűre vágjuk. A cukkinit szintén megtisztítjuk, felszeleteljük, felkockázzuk. A brokkolit és a karfiolt megmossuk, rózsáira bontjuk, a burgonyát megmossuk, meghámozzuk, feldaraboljuk, a koktélparadicsomot megmossuk, félbevágjuk, a tisztított fehérkáposztát felcsíkozzuk, ha nem konzervbabot használunk, azt előző nap beáztatjuk. Ha minden alapanyagot előkészítettünk, indulhat a főzés. Egy lábasban közepes lángon olívaolajat hevítünk, erre rakjuk a hagymát, a répát és a zellert, fűszerezzük rozmaringgal, ízesítjük sóval, borssal, nagyjából 10-15 percig kevergetve dinszteljük. Ezután következik a zöldségek első fele, azok, amik valamelyest lassabban főnek, és egy pár olyan, ami enyhén szétfőve kicsit sűríti a levest. A sofrito alaphoz tesszük a cukkinit, a sütőtököt, a brokkolit, ezután felöntjük annyi alaplével vagy vízzel, ami éppen ellepi a zöldségeket. Forrástól számítva nagyjából 20 percig főzzük, nem nagy lángon, ha szükséges, sózzuk a levesalapot. Következhet a zöldségek másik fele, a karfiol, a burgonya, a koktélparadicsom és a káposzta, illetve ha nem konzervbabbal dolgozunk, akkor a babot is ekkor tesszük hozzá. Ismét felöntjük annyi alaplével vagy vízzel, ami ellepi a zöldségeket, és ha kell, ismét sózzuk a levest. További 20-25 percig főzzük, amíg a zöldségek meg nem puhulnak. Ha konzervbabot használunk, azt a főzés vége előtt 5-6 perccel tegyük a levesbe, előtte szűrjük le. Végül már csak egy dolog maradt hátra, hogy az elkészült forró leveshez adjuk a reszelt parmezánt, amiből egy keveset hagyjunk a tálaláshoz is. Elkeverjük, és forrón, friss petrezselyemmel és a félretett parmezánnal tálaljuk. Meglocsolhatjuk még egy kevés extraszűz olívaolajjal, és borsozhatjuk is. Friss kenyérrel már kanalazhatjuk is ezt a lélekmelegítő levest.

