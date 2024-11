A boltban kapható mazsolák nagy része veszélyes az egészségre

A német Szövetségi Fogyasztóvédelmi Hivatal (BVL) friss vizsgálata szerint komoly problémák merültek fel a boltokban kapható mazsolák szennyezettségével kapcsolatban.

A 24-féle megvizsgált termék közül mindössze ötöt minősítettek biztonságosnak, míg a többi termékben növényvédőszer-maradványokat mutattak ki, egyes esetekben akár 26 különböző vegyszert is.

A legveszélyesebb anyagok között olyan rovarölő szerek is szerepeltek, mint az acetamiprid, amely károsíthatja a fogamzóképességet, illetve a magzatot az anyaméhben, valamint a méhekre és más állatokra káros neonikotinoid és glifozát – írja posztjában a Rizikometer.

A mazsolateszten 24-féle termékből csupán néhány bizonyult ártalmatlannak. Fotó: SHUTTERSTOCK

A vizsgálat során három erősen szennyezett terméket azonnal kivontak a forgalomból,

míg a gyártók az esetleges források feltárásán dolgoznak. A jó hír, hogy az itthon is kapható dm saját márkás biomazsolája tiszta minősítést kapott, azaz mentes a káros növényvédőszer-maradványoktól.

Hogyan kerülhet növényvédő szer a mazsolába?

A német hatóság a vizsgálatot bemutató cikkében arra is kitért, mi állhat a mazsolák nagymértékű szennyezettségének hátterében. Az egyik lehetséges ok, hogy a gyártók a szőlőszemek megóvása érdekében több, különböző betegségek, gombák és rovarok ellen védelmet biztosító anyagokat használnak. Emellett a szennyezett tartályokból, vagy akár a szállítószalagról is a mazsolára kerülhetnek különböző növényvédő szerek maradványai. Ritkább esetben pedig az is előfordulhat, hogy egy-egy szomszédos területen használt vegyszer származékai kerülnek a szemekre - írja a Mindmegette.

