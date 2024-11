Nagyon megbetegíthet a kávé, ha erre az egy dologra nem figyelünk oda

Veszélyes mikroorganizmusok a kávéban

Az ÖkoTest oldala egészségügyi szakértőt megszólaltató cikkében állítja: a frissen lefőtt kávé veszélytelen, de ha főzés után állni hagyjuk az italt, abban mikroorganizmusok szaporodhatnak el. Ennek oka, hogy a kávé nemcsak vízből és koffeinből áll, hanem egyebek mellett szénhidrátok, zsíros anyagok, fehérjék és ásványi anyagok is találhatók benne, amelyek vonzhatják - a bármelyik konyhában megtalálható - mikroorganizmusokat. Nem véletlen, hogy a két-három napig a konyhapulton álló kávé már penészedik.

A másik indok, amiért nem éri meg a pulton hagyott kávéba kortyolni az, hogy a kávé álltában veszít a minőségéből, tehát főzés után már fél-egy órával sem lesz ugyanolyan, mint frissen, ugyanis a levegőben található oxigén megváltoztatja az italt.

Ha tehát igazán finom kávét innánk, a maradékot el kell felejtenünk!

A kávé nemcsak vízből és koffeinből áll, hanem egyebek mellett szénhidrátok, zsíros anyagok, fehérjék és ásványi anyagok is találhatók benne.

Fotó: Fotó: Shutterstock

Mi legyen az állott kávéval?

A megváltozott ízű, akár másodnapos kávé a legtöbb esetben, ha nem is nyújt annyi élvezetet, mint egy friss csészényi fekete, ártalmatlan az egészségre nézve – abban az esetben, ha hidegen isszuk.

Az OkoTest által megszólaltatott szakértő kiemelte: az újramelegített kávé keserűbb lehet, mint a friss, ugyanis az italban található ízképző olajok elvesznek, cserébe savasabb lesz a kávé, és kevésbé emészthető, tehát egészségünk érdekében nem érdemes ilyet fogyasztani.

Ha nem pocsékolnánk a kávét, de nem is szeretnénk egyszerre meginni a teljes lefőzött adagot, a lehető leggyorsabban le kell hűteni a maradékot, majd légmentesen záró, tiszta edénybe önteni és hűtőbe tenni. Így, a levegőben található mikroorganizmusoktól védve akár egy hétig is elállhat a fekete anélkül, hogy minősége romlana. Az eltett kávét ha meg nem is innánk, megannyi módon felhasználhatjuk: a Mindmegette oldalán számtalan receptből meríthetünk ötletet, hogyan!