Élősködők a pirospaprikában - ha ezt a bogarat látja, azonnal dobja ki! - videó

Korábban megírtuk mi az a biztos trükk, ami segít sokáig megőrizni az ízét és állagát is a pirospaprikának.

Az elmúlt években keresett le a magyar fűszerpaprika külföldön is. Magyar és német snackgyárak mellett, francia, holland és cseh üzemekbe is kerül a hazai fűszerpaprikákból, de az ezeken a helyeken gyártott rágcsálnivalókat Oroszországban és az Egyesült Államokban is forgalmazzák.