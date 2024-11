Rendkívül káros lehet a magyarok kedvenc őszi itala

Egy új tanulmány kiderítette, hogy az egyik kedvenc őszi italunk, a pumpkin spice latte tönkreteheti a fogainkat. Egy kanadai fogorvosi rendelő arra figyelmezteti az embereket hogy a szeretett italunk káros hatással lehet a fogainkra, mivel magas a cukortartalma és ez jó alapja lehet a baktériumok elterjedésének.

Ezek a baktériumok savakat termelnek, amelyek lebontják a fogzománcot és így a fogaink védtelenné válhatnak a külső hatások ellen, illetve kialakulhat fokozott érzékenység, fájdalom is.

Az ital másik összetevője, a kávé is nagyon savas, és ezáltal is újabb károsító hatásnak van kitéve a fogunk, ami felgyorsíthatja az eróziót. Amikor pedig rákerül a tejszínhab, karamell és extra szirupok, megsokszorozódik a cukortartalma. Ezek az italok nem csupán károsítják a fogainkat, hanem még el is színezhetik őket. Ha az elfogyasztásuk után nem mosunk fogat, akkor azok hozzájárulhatnak a lepedéklerakódáshoz és a fogszuvasodáshoz.

A sütőtökfűszeres tejeskávé finom őszi csemege, de a cukor és a savasság kombinációja káros lehet a fogakra, ha túl gyakran fogyasztják. Javasoljuk, hogy öblítse ki a száját vízzel, hogy lemossa a visszamaradt cukrot és savakat.

- mondta Arash Ravanbakhsh, a fogászati klinika szakértője.

A szakértő azt is javasolta, hogy akár szívószálat is használhatunk, hogy kevésbé érintkezzen a fogainkkal az ital és ha van rá lehetőség, cukormentes sziruppal kérjük.

Fotó: Unsplash/foodieflavours

Sokan egyenesen függővé válnak ettől a kényeztető, melengető italtól, ezzel a recepttel akár Ön is elkészítheti ezt a kedvelt italt odafigyelve az összetevőkre és ezzel a fogaira is. Az összetevők mindössze csak néhány alapanyagból állnak: fahéj, szerecsendió, gyömbér, őrölt szegfűszeg, sütőtök és kávé.

A sütőtök szezonban még számos tökös finomságot kóstolhatunk meg, azoknak akik inkább a sós ízvilágot kedvelik, érdemes lehet kipróbálni sütőtökből készült tökfőzeléket. A sütőtök emellett remek alapanyaga a sós egytálételeknek, amilyen például a rakott- vagy töltött tök - melynek húsos vagy vegetáriánus változata is létezik, az olaszos ízek szerelmeseinek pedig ideális ebéd vagy vacsora lehet egy kiadós sütőtökös tészta vagy sütőtökös rizottó.