Így készül a sajtbundás karaj a sütőben - videó

A sajt és a hús párosításából rossz étel nem sülhet ki - szó szerint! Ebben a receptben a sajt bundaként öleli körbe a hússzeleteket, amelyek így nemcsak szaftosak és puhák, de finom fűszeresek is lesznek. A sajtbundás karaj elkészítése nem bonyolult, ráadásul gyorsan meg is van, hiszen a panírozással és sütéssel együtt alig lesz több 45 percnél. Frissen és újra melegítve is ízletes ebéd, így bátran vihetünk belőle a munkahelyre is, biztosan sokan fognak irigykedni ránk az étkezőben!

Fotó: Győri-Dani Balázs / Mindmegette

Ez a sajtbundás karaj készíthető csupán egyféle sajtból, de még ízletesebb lesz, ha két vagy három különböző reszelt sajtot is összekeverünk. Érdemes egy kevés cheddart vagy parmezánt is keverni a bundához, de simán trappistából vagy goudából készítve is fenséges ebédünk lesz. Párolt rizzsel és krumplipürével, valamint savanyúsággal kínálva hétvégén is megállja helyét az asztalon.

Sajtbundás karaj

Hozzávalók:

50 dkg sertéskaraj

só

bors

3 db tojás

1 tk. fokhagymapor

15 dkg liszt

20 dkg sajt

olaj

Elkészítés:

A karajszeleteket a hártyás oldalán kissé beirdaljuk. Ezután finoman, pár gyengéd ütéssel kiklopfoljuk. A hússzeletek mindkét oldalát fűszerezzük sóval és frissen őrölt borssal. A tojásokhoz adunk egy kevés sót, borsot és fokhagymaport, majd habverővel csomómentesre kavarjuk. A hússzeleteket először lisztbe, majd a felvert fűszeres tojásba, legvégül a reszelt sajtba forgatjuk. Egy tepsibe sütőpapírt helyezünk, vékonyan megkenjük olajjal, majd erre helyezzük a karajszeleteket. 190 fokra előmelegített sütőben 20-25 perc alatt addig sütjük, amíg a sajt meg nem pirul. Krumplipürével és kovászos uborkával tálaljuk.

