Mutatjuk a téli időszak immunerősítő zöldségeit

A spenót magas A-vitamin tartalma táplálja a hajat és az összes testi szövet növekedését, ezáltal pedig hidratálja a bőrt is. Ezen kívül pedig a C-vitamin segít megőrizni a bőr fiatalosságát, valamint a felületi sebek is könnyebben, gyorsabban gyógyulnak be ettől a spenótban lévő vitamintól.