Mindenki ezt itta, mert azt mondták, nagyon egészséges, most szörnyű dolog derült ki

Egészen pontosan a tejben lévő laktóz az, ami gyulladást sőt sejtkárosodást idézhet elő elő - állítja a svéd Uppsalai Egyetem friss tanulmánya. Különösen a nők vannak veszélyben, akiknek a tej növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

A kutatók szerint a gyulladások sejtkárosodáshoz vezethetnek, amely a szív gyorsabb öregedését eredményezi. A vizsgálatok alapján napi 400 ml tej elfogyasztása már 5%-kal növeli a szívkoszorúér-betegség kialakulásának esélyét

A kutatásban 101 000 ember adatait elemezték, és abból az is kiderült, hogy a férfiak szervezete hatékonyabban bontja le a laktózt.

A kutatás vezetője, Karl Michaëlsson szerint a tej helyett érdemes annak erjesztett formáitfogyasztani, így a joghurtot vagy a kefirt. Ezek nemcsak könnyebben emészthetők, hanem a gyulladásos folyamatokat is kevésbé serkentik.

Van, aki mást mond

Alig néhány hónapja, Dr. Nathasa Fernando, a Medichecks igazgatója azt mondta, a tej sokkal inkább oltja, mint a víz, ezért nyáron érdemes azt inni. Mindezt azzal indokolta, hogy a tejben magas a cukor-, fehérje- és zsírtartalom, emiatt pedig lassabban ürül ki a gyomorból, és mivel lassabban emésztjük meg

hosszabb ideig hidratált maradhat szervezetünk.

A tejben sok fontos és értékes ásványi anyag mellett nátrium is van, ráadásul a szójatej még elektrolitokat is tartalmaz.

