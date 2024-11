Lepje meg családját a hét közepén tepsiben sült csirkecombokkal pékné módra!

Mi, magyarok rajongunk a csirkecombért, legyen az csontos vagy filé, ez a hús finom rántva és tepsiben sütve, remek a belőle főzött pörkölt, sőt még darált hús is készíthető belőle. Mi most ezúttal egy ínycsiklandó tepsis receptet mutatunk be, amely után mind a tíz ujját megnyalja majd a család.

A csirkecombokat elkészíthetjük sokféleképpen, ám igazán finom lakomát tehetünk a szeretteink elé, ha pékné módra sütjük a húsokat. Válasszuk a csontos és bőrös csirkecombokat, alsót és felsőt egyaránt vehetünk, ugyanis a csont, valamint a bőr adja majd hozzá azt a plusz ízt az ételhez, amitől tényleg különleges lesz. Készülhet persze combfiléből is, bőr nélkül ugyanis kevésbé lesz zsíros étel. Sok ételnél láthatjuk, hogy a sült húsok mellé remekül passzolnak a gyümölcsök. Az alma, a barack, a szilva és a szőlő is remek barátja a sült húsoknak, így a csirkecomboknak is, ám nem csak tálaláskor kerülhetnek a tányérra. Nincs persze jobb a sült mellé kínált barackkompótnál, de akkor is mennyei lesz az étel, ha a nyers gyümölcsöket a hússal együtt sütjük. A mi verziónkban a tepsis csirkecombok közé pár gerezd alma is kerül, ettől egyfelől kissé őszies, másfelől ízletes lesz. Megéri kipróbálni ezt a receptet! Tepsiben sült csirkecomb pékné módra Hozzávalók: 60 dkg burgonya

só

4 db csirkecomb

bors

15 dkg bacon

0,5 dl olaj

4 fej vöröshagyma

4 db alma

1 szár friss rozmaring

1 dl víz Elkészítés: A csirkecombok pékné módra elkészítéséhez a burgonyát meghámozzuk, és előfőzzük sós vízben. A csirkét megsózzuk, megborsozzuk, és betekerjük baconbe. A burgonyát cikkekre vágjuk, és kiolajozott tepsibe tesszük. A csirkecombokat ráfektetjük a burgonyára. A hagymát és az almát is cikkekre vágjuk, és a csirkecombok köré szórjuk. Megszórjuk friss rozmaringgal, és ráöntünk 1 dl vizet. Letakarjuk alufóliával, kis lyukakat szúrunk rá, és a 180 fokra előmelegített sütőben 40 percig sütjük. Végül eltávolítjuk a fóliát, és pirosra sütjük. Ha további ínycsiklandó receptekre is kíváncsi, látogasson el a Mindmegette oldalára!

