Így készül a tökéletes amerikai káposztasaláta - videó

A hagymát megtisztítjuk, nagyobb darabokra vágjuk, a káposzták külső leveleit eltávolítjuk, elnegyedeljük, majd ezeket is nagyobb darabra vágjuk, a répát megmossuk, megpucoljuk, és nagyobb darabokra vágjuk.

A fehér hagymát egy késes aprítóban apróra daraboljuk, miután kiszedtük, egy tálba borítjuk. Jöhet a gépbe a fehér káposzta és ezt is felaprítjuk, mehet a tálba ez is, majd felaprítjuk a sárgarépát, végül pedig jöhet a lila káposzta is. Miután minden a tálba került, az egészet összeforgatjuk.