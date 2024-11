Ezzel az egyszerű trükkel nem fog kifutni a forrásban lévő víz

Mindannyiunkkal megtörtént már, mikor a forrásban lévő vízbe beletettük a tésztát, majd fedővel lefedtük a fazekat, majd egy idő után a víz olyannyira felforrósodott, hogy kifutott a tűzhelyre. Ezután pedig le kellett takarítani a főzőlapot.

Azonban most Sarah Aulbrook, a TikTokker egy videóban megosztotta azt a trükköt, amive soha többet nem kell attól tartanunk, hogy a felforrt víz kifusson. A vírusként terjedő videójában elárulta, hogy ezt a tippet az egyik ismerőse mondta neki, és mióta kipróbálta számos, főzés közbeni kellemetlenségtől mentette már meg.

A módszer a következő: egy szilikon ecsetre csepegtessünk olíva olajat, majd azzal kenjük át a főző edény szélét, így meggátoljuk, hogy a víz kifusson és az egész főzőlap koszos legyen.

Az influenszer követői elámultak ettől a módszertől és többen azt írták, hogy biztosan ki fogják próbálni a legközelebbi főzésük során.

Az egyik kommentelő, aki letesztelte a trükköt és elárulta, hogy valóban működik.

Egy másik pedig azt javasolta, ha nincs otthon olívaolaj, akkor csak dobjunk egy kisebb kocka vajat a fazékba, ugyanis azzal is ugyanazt a hatást érjük el.

Forrás: Mirror.

Egy korábbi cikkünkben pedig olyan trükköt mutattunk, amitől burgonya hámozásnál nem lesz koszos a kezünk. Ugyanis a a krumplipucolás igényes és fáradságos elfoglaltság, sőt, olykor piszkos és balesetveszélyes is - elég egy rossz mozdulat, és vér borítja az ujjunkat, rosszabb esetben az egész konyhapultot. Azonban egy másik TikToker közétett egy videót, melyben megmutatta a krumplihámozás legegyszerűbb, eddig ismeretlen módját, melynek segítségével nem vágjuk el, és nem is koszoljuk össze a kezünket krumplipucolás közben. A trükk egyszerűbb, mint gondolnánk: egyszerűen felszúrjuk a burgonyát a villa hegyére, majd fogjuk a hámozót, és körbepucoljuk vele a krumplit. Ezáltal az ujjaink tiszták maradnak, és megspórolhatunk egy újabb kézmosást. Ezt alátámasztja a Healthline is, korábbi cikkében ugyanis megírta, hogy a burgonya kiváló kálium-, folsav-, B6- és C-vitamin-forrás, de ezek az ásványi anyagok és vitaminok a főzés során csökkenhetnek. Ha azonban azonban héjastól sütjük vagy főzzük a burgonyát, segít megőrizni tápanyagtartalmukat.