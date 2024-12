Ehető adventi koszorú az új őrület

Ez az év azon időszaka, amikor sokan vendégül látják a szeretteiket és mi is lehetne jobb módja annak, hogy lenyűgözze vendégeit, mint egy finom de látványos előétellel megalapozni a lakomát. A legtöbben klasszikus karácsonyi finomságokat készítik idén is mint a halászlé, a töltött káposzta, vagy éppen a bejgli. Mielőtt azonban a főételt elfogyasztanénk, amelynek előkészítése gyakran hosszú időt vehet igénybe, érdemes felszolgálni néhány apróságot is előételként a vendégeknek - írja a Mirror.

A mártogatós ételek az összejövetelek kedvelt elemei, amikhez tökéletes kísérők a zöldségrudak, vagy a ropogtatnivaló kekszek vagy kenyérfélék. De ahelyett, hogy csak egy unalmas tálba tette volna mindezt, egy zseniális receptúra látványos módot talált ki a hummusztányér karácsonyi kivitelezésére.

A világ nagy részén mindennapi étel a hummusz, mert egészséges, olcsó, tápláló és csodálatosan alkalmazkodó konyhai alapanyag: mindene megvan hozzá, hogy a világ többi részét is meghódítsa.

A recept megalkotója Kristel, aki egyszerű, de különleges falatokat készít, és megosztja azokat a követőivel a közösségi médiában.

Kristel azt mondja, idei szezon sztárja a karácsonyi humuszkoszorú.

Nem csak nagyon szép, de könnyen is elkészíthető.

Kristel, aki a franciaországi Nizza környékén él 569 000 követővel büszkélkedhet Instagram- oldalán, ahol kristels.kitchen néven posztol gasztronómiai videókat.

Imádom ezt a karácsonyi koszorút paradicsomdíszekkel és uborka szalaggal... ízletes és ünnepi.

„Hűha, fantasztikus” – írta egy komentelő. Egy másik ezt írta: Hú! Ez gyönyörű hummusz. Olyan finomnak tűnik." "Ellopom ezt az ötletet" - mondta egy másik hozzászóló.

Az előétel elkészítéséhez körülbelül 500 gramm humuszra, egy kis csokor apróra vágott petrezselyemre, néhány koktélparadicsomra, morzsolt feta sajtra és egy uborkára lesz szüksége.

Elkészítés: