Nem kapott a boltban? Így készítsen otthon dubai csokit!

Világszerte hódít a „Can't Get Knafeh of It” fantázianevet viselő csokoládés különlegesség. A nem mindennapi TikTok-recept különlegességét elsősorban

a ropogós tészta, más néven a kadayif, vagy kadajef tészta, valamint az aleppói pisztácia és a tahini adja,

ezek teszik igazán ellenállhatatlanná a dubai csoki, az ínycsiklandó pisztáciás édesség gasztronómiai élményét.

Ahogy megírtuk, nem csak a nagy kiskereskedelmi láncok, hanem a kisebb vállalkozások is igyekeznek meglovagolni a dubaicsoki-őrület hullámát, ami az elmúlt hetekben alakult ki. Az interneten rákeresve már tízezerszám dobják fel a magyar oldalak a találatokat a dubaji vagy dubai csoki, csokoládé keresésekre.

A Dubai Fix Dessert Chocolatier által megálmodott csokoládé tábla az utóbbi időben világszerte népszerűvé vált.

Fotó: Shutterstock

A dubai csoki receptje egyáltalán nem bonyolult, mégis hatalmas népszerűségnek örvend az édesség. Az elkészítéshez csupán egy szilikonformát kell beszereznünk, mert ebből tudjuk majd könnyedén kifordítani a csokoládét. Persze ha igazi csokoládéformánk van, akkor lesz tényleg autentikus az élmény, de egy kenyérsütő formában is ugyanolyan finom lesz a végeredmény. Sőt, muffinsütő formát is használhatunk, ebben több kisebb csokit tudunk legyártani, amiket akár karácsonyi ajándékba is adhatunk - írja a Mindemegette.

A dubai csoki hozzávalói:

5 dkg fehér csokoládé

10 dkg étcsokoládé

5 dkg vaj

20 dkg kadayif tészta

1 ek. tahini

20 dkg pisztáciakrém

Elkészítése:

A kadayif tésztát óvatosan válasszuk szét, és pirítsuk meg egy serpenyőben, amíg aranysárgára nem változik. Fontos, hogy ne hagyjuk, hogy összecsomósodjon; ha szükséges, dolgozzunk kisebb adagokban. A csokoládét gőz felett olvasszuk meg a kókuszolajjal együtt, hogy sima és folyékony állagot kapjunk. Keverjük össze a pisztáciakrémeket, és adjunk hozzá egy csipet sót. Ez segít kiemelni az ízeket. Egy csokoládéformát béleljünk ki olvasztott csokoládéval, majd rétegezzük a kadayif tésztát és a pisztáciát. Öntsük le a maradék csokoládéval, és tegyük a hűtőbe megszilárdulni. Miután megdermedt a csokoládé, vágjuk fel kockákra, és tálaljuk ízlésesen.

