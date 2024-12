Gyors és egyszerű hummusz recept az ünnepekre

Mary Berry az ismert televíziós műsorvezető, leginkább a BBC Two The Great British Bake Off című műsorának (magyar verziója a Sütimester) zsűrijeként ismert, azonban rengeteg szakácskönyvet is írt köztük, a Mary Berry stresszmentes konyhája című könyvet is amelyben ez az egyszerű de annál nagyszerűbb hummusz recept is megjelent.

Vágólapra másolva!

Mary Berry receptjei különösen az ünnepek közeledtével még népszerűbbek lesznek. A sütikirálynő gyakran megosztja kedvenc receptjeit az interneten, ebből pedig az egyik legjobb választás az egyszerű, de tökéletes humusz. Ez a „gyors” recept egyszerűen elkészíthető, és tökéletesen passzol az italokhoz is, és működhet egyfajta "sörkorcsolyaként" is - írja a Mirror. Mary Berry 1970-ben megjelent első könyve óta több mint 70 szakácskönyvet adott ki. Fotó: pixabay.com A világ nagy részén mindennapi étel a hummusz, mert egészséges, olcsó, tápláló és csodálatosan alkalmazkodó konyhai alapanyag: mindene megvan hozzá, hogy a világ többi részét is meghódítsa. Hozzávalók: 2 x 400 g csicseriborsó konzerv, lecsepegtetve

2-3 gerezd fokhagyma, durvára vágva

1 evőkanál tahini paszta, (vagy ízlés szerint)

3 evőkanál olívaolaj, (vagy ízlés szerint)

1 citrom leve, (vagy ízlés szerint)

só és fekete bors Elkészítés: A csicseriborsót, a fokhagymát, a tahini pasztát, az olajat és a citromlevet aprítógépben vagy turmixgépben simára pürésítjük. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, majd hozzáadjuk még az olajat, tahinit és a citromlevet, ha pedig úgy gondoljuk, hogy szükséges, akkor újra pürésítjük/turmixoljuk. Ezután edényekbe kanalazzuk, majd ízlés szerint rozmaringgal, pirospaprikával és olajbogyóval díszíthetjük. Ha azonban extrázna, és karácsonyra készíteni el a hummuszt, akkor erre is van egy remek ötletünk. A mártogatós ételek az összejövetelek kedvelt elemei, amikhez tökéletes kísérők a zöldségrudak, vagy a ropogtatnivaló kekszek vagy kenyérfélék. De ahelyett, hogy csak egy unalmas tálba tette volna mindezt, egy zseniális receptúra látványos módot talált ki a hummusztányér karácsonyi kivitelezésére. A recept megalkotója Kristel, aki egyszerű, de különleges falatokat készít, és megosztja azokat a követőivel a közösségi médiában. Kristel azt mondja, idei szezon sztárja a karácsonyi humuszkoszorú. Nem csak nagyon szép, de könnyen is elkészíthető. Az előétel elkészítéséhez körülbelül 500 gramm humuszra, egy kis csokor apróra vágott petrezselyemre, néhány koktélparadicsomra, morzsolt feta sajtra és egy uborkára lesz szüksége. Ha érdekli az adventi hummusz koszorú, a receptet ITT találja.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!