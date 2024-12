Megtaláltuk a legfinomabb franciasaláta receptjét - videó

A franciasaláta ünnepi köret, már ami azt illeti, hogy mikor kerül tányérra. Húsvétkor és karácsonykor is készítünk franciasalátát, de sokaknál a nagyobb családi összejöveteleken, vasárnapi ebédeken sem hiányozhat az asztalról. Szeretjük, mert finom és mert gyorsan elkészíthető, ráadásul az alapanyagokat kedvünk szerint variálhatjuk. Bizony, a franciasalátának ugyanis többféle receptje is létezik, ugyanis van, aki a zöldségeken felül nem tesz bele semmit, más számára viszont alma nélkül nem is az igazi ez a hideg köret.

A franciasaláta két legfőbb összetevője a vegyes zöldségkeverék és a majonéz. Előbbit a legegyszerűbben mirelit termékkel tudjuk megoldani, ilyenkor sem a zöldségek pucolásával, sem az aprításával nem kell bajlódni, csak meg kell főzni a zöldségeket és már össze is keverhetjük a tejfölös-majonézes keverékkel.

Erdélyben böff néven ismert a franciasaláta, és a húslevesben főtt zöldségekből készítik. Különleges és finom köret, melynek sokkal teltebb íze van, mint a fagyasztott alapanyagokból készült verziónak. Ha még nem kóstoltuk, a böff receptjét is érdemes kipróbálni.

A franciasaláta két legfőbb összetevője a vegyes zöldségkeverék és a majonéz.

Fotó: MINDMEGETTE

A franciasalátát készíthetjük csupán a zöldségkeverékből, de fel is dobhatjuk, ha teszünk bele kockára vágott csemege uborkát és almát is.

Franciasaláta

Hozzávalók:

50 dkg franciasaláta-keverék

10 dkg csemege uborka

10 dkg alma

15 dkg majonéz

1 kis doboz tejföl

1 ek. mustár

só

Elkészítés:

A franciasaláta-keveréket megfőzzük. Apró kockákra vágjuk a csemegeuborkát és az almát. A megfőtt, lecsepegtetett és langyosra hűlt zöldséget egy tálba öntjük. Hozzáadjuk az uborkát és az almát, majd a tejfölt, a majonézt, a mustárt, végül megsózzuk. Alaposan átkeverjük és hűtőben pihentetjük legalább két órán át.

Ha további salátareceptekre is kíváncsi, látogasson el a Mindmegette oldalára!