Így készül a legfinomabb gombafasírt

A fasírt az egyik legnépszerűbb magyaros fogás, amelyet ráadásul rendkívül változatos és kreatív módokon is el lehet készíteni. A klasszikus, olajban kisütött gombócok mellett létezik az egyben sült verzió, a Stefánia, amit főtt tojással és répával is meg lehet tölteni, hogy aztán a kettő ötvözetéről, a skót tojásról már ne is beszéljünk!

Ha kicsit megcsömörlöttünk már a rengeteg hústól az ünnepek után, akkor érdemes ezzel a fogással próbálkoznunk.

Fotó: Vidék íze magazin

A fasírt azonban nemcsak húsból, hanem zöldségből is készülhet, és ha hisszük, ha nem, ha jól van fűszerezve, szinte meg sem mondani a különbséget! Sőt, egyesek szerint a zöldségekből készített fasírozottak még jobbak is! Nos, mi most mutatunk egy olyan gombafasírtot, amit be lehet illeszteni húsmentes étrendbe is, de a húsimádóknak is ízleni fog!

Gombafasírt

Hozzávalók:

50 dkg barna csiperke

1 db nagy vöröshagyma

1 kis csokor petrezselyem zöldje

1 gerezd fokhagyma

1 tk. szárított kakukkfű

fél db kaliforniai paprika

1 db kicsi salátacukkini

1 db tojás

zsemlemorzsa

olaj vagy zsiradék

só

bors

A hajdinához:

15 dkg sötét hajdina

1 nagy csokor petrezselyem zöldje

olaj vagy zsiradék

só

Elkészítés:

Meghámozzuk és felszeleteljük a vöröshagymát, kevés zsiradékon megfonnyasztjuk. Rátesszük a megtisztított, feldarabolt gombát, elkezdjük sütni, közben ízesítjük sóval, borssal, összevágott petrezselyemmel, elmorzsolt kakukkfűvel, zúzott fokhagymával. Nem sütjük teljesen a zsírjára, hagyunk rajta egy kevés folyadékot. Hagyjuk kicsit hűlni, majd turmixgépbe kanalazzuk, pár gombnyomással összedaráljuk. Nem kell, hogy teljesen pépes legyen, szerencsésebb, ha kicsit darabos marad. Hozzáadjuk a nagyon apró kockákra vágott paprikát és cukkinit, beledolgozzuk az egész tojást, és szükség szerint pár evőkanál zsemlemorzsával szilárdítjuk a masszát. Vizes kézzel nagy diónyi gombócokat formázunk, és bő zsiradékban ropogósra sütjük, sülés közben időnként forgatjuk, hogy mindenütt egyenletesen barnuljon. Sós vízben megfőzzük az átmosott hajdinát. Közben kevés zsiradékon megfonnyasztjuk az összeaprított petrezselyem zöldjét, ide szedjük a leszűrt hajdinát. Alaposan összeforgatjuk, ha szükséges, újra sózzuk.

