Ez az év legveszélyesebb időszaka, sokan halhatnak meg mérgezésben

Az őszi időszak szerelmeseinek varázslatos élmény a gombászás, hiszen itt találkozik a természet szépsége és a felfedezésre váró gombák világa. A természetben tett minden lépés egy újabb lehetőség arra, hogy felfedezzük a gombák csodálatos világát. Azonban az illatos és színpompás gombák között bőven megtalálhatóak mérgező gombák is.

Mérgező gombák nagy számban találhatóak a természetben, ilyen a mérgező gyilkos galóca is.

Fotó:Fedor Ilona

A NÉBIH figyelmezteti a lakosságot, hogy ha úgy fogyasztunk gombát hogy nem vagyunk teljesen biztosak abban, hogy jól határoztuk meg melyik faj szedtük össze, vagy nem jártunk vele szakellenőrnél, akár halálos kimenetelű is lehet a mérgezés.

Mit tegyünk ha felmerül, hogy mérgező gombát fogyasztottunk?

A szakellenőr azt javasolja, hogy inkább próbáljuk elkerülni, hogy egyáltalán megtörténhessen a baleset, ennek pedig a legbiztosabb módja, hogy a gyűjtött gombát mindig megmutatjuk egy szakellenőrnek. De ha mégis megtörténik a baj, hívjunk mentőt. Ha lehet tegyünk félre a gombából, esetleg a hányadékból, ezzel jelentősen felgyorsíthatjuk a folyamatot és a megfelelő kezelést kaphatjuk a gyomormosás után.

Ahogy korábban is írtuk, tízszeresére nőtt a gombamérgezések száma az országunkban, ami miatt többen kórházba is kerültek. Amellett, hogy megbizonyosodunk arról, hogy a leszedett gomba nem mérgező, fontos az is hogy megfelelően tároljuk, ugyanis a helytelen tárolás is tud mérgezéssel járó tüneteket okozni.

Milyen tünetek utalhatnak gombamérgezésre?

hányinger, hányás

hasi görcsök, hasmenés

izzadás, nyáladzás

látás és beszédzavarok

zavartság, hallucinációk, neurológiai tünetek

A mérgező gombák fogyasztása súlyosabb esetekben máj és veseelégtelenséghez, szív és érrendszeri betegségekhez, vagy akár halálhoz is vezethetnek, így fontos komolyan vennünk a jelentkező tüneteket, és időben orvoshoz fordulni!

Mérgező gombák közé sorolják még a világító tölcsérgombát is.

Fotó: Fedor Ilona

A leggyakoribb mérgező gombák Magyarországon:

gyilkos galóca

világító tölcsérgomba

nagy döggomba

karbolszagú csiperke

fakógombafajok

susulykafajok

fehér színű, kis méretű tölcsérgombafajok

begöngyöltszélű cölöpgomba

Bár a gyakorlott gombászok rengeteg gombafajt felismernek, de a szakértők még nekik is azt javasolják, inkább vizsgáltassák be szakellenőrrel a szedett termőtesteket, mert egy rosszul felismert gomba akár tragédiához is vezethet, az ember életébe is kerülhet. A természetben gyűjtött gombák csak egy része ehető. A gombákat étkezési értékük alapján négy kategóriába lehet besorolni: ehető, feltételesen ehető, nem ehető, mérgező. A gombaszakellenőr azt is megvizsgálja, hogy az ehető fajok termőtestei milyen állapotban vannak, ugyanis ha már öreg vagy beteg akkor súlyos ételmérgezést is okozhat.