Exkluzív étterem, ahol csak 8 vendéget fogadnak egy alkalommal

Egy angliai étterem, a The Walled Gardens Underground a világ egyik legkiválóbb éttermeként ismerték el. 2024-ben megszerezte a 83. helyet a We're Smart Green Guide listáján, amely a világ 100 legjobb növényi alapú éttermét rangsorolja. Emellett az étterem a nyolcadik helyet érte el az Egyesült Királyság 10 legjobb vegetáriánus éttermének ranglistáján.

Az étterem egyedülálló élményt kínál a növényi alapú étkezés szerelmeseinek, ahol minden egyes étel a kreativitásról, az ízekről és a fenntarthatóságról szól.

A The Walled Garden nem csupán azért híres, mert növényi alapúak az ott készült ételek, hanem azért is, mert mindössze egyetlen alkalmazottja van: az alapító és séf, Eddie Shepherd.

Az étterem egyszerre csak korlátozott számú vendéget tud fogadni, mivel a séf saját otthonában található.

Minden héten négy estén a saját otthonában fogadja a vendégeket, és nyolc fő részére készít gasztronómiai csodákat a vendégek fogadására átalakított konyhájában. Annyira népszerűvé vált az étterme, hogy jelenleg 6 hónapos várólista van nála.

Fotó: Facebook/The Walled Gardens Underground Restaurant

Eddie Shepherd nemcsak Angliában dolgozott, hanem világszerte is felfedezte a kulináris világot. Karrierje során Mexikótól Görögországig és Athénig számos helyen megfordult, és több különböző kultúra hatásait is beépítette a saját konyhájába, így a fogásai között nemcsak helyi, hanem nemzetközi ízeket is bemutat.



Az étterem menüje folyamatosan változik, a menüket a szezonális alapanyagokból és az általa kifejlesztett technikákkal alkotja meg.



Repertoárjában ínycsiklandó fogások szerepelnek, mint a scotch bonnet paprika és fermentált maracuja, melyeket olyan technikákkal készít, mint a desztilláció, hogy megörökítse a növények, fűszerek és zöldségek intenzív ízvilágát.

Fotó: Facebook/The Walled Gardens Underground Restaurant

A The Walled Gardens vendégei korábban olyan kreatív fogásokat is megkóstolhattak, mint a pitypangszirmos gyümölcspasztilla, amelyet egy frissítő gin-tonikkal, a séf kertjéből származó citromverbénával tálalt.

Erre a különleges élményre a jegyeket 4 hónappal az esemény előtt szokta meghirdetni, és az ínyencségekre vágyók pillanatok alatt elkapkodják.

Az alábbi videóban arról beszél, hogy hogyan készíti el a különleges fogásait.