Gyors és kiadós pörkölt recept a hideg estékre

A tél egy tökéletes évszak arra, hogy kiadós, laktató ételeket együnk, mint például egy pörkölt. Most mutatunk egy receptet, aminek az elkészítéséhez nem kell szakácsnak lennie, és nem is kell sok minden hozzá. Mary Berry ír pörköltje pár perc alatt készen van. Ez az étel akár akkor is tökéletes választás lehet, ha vendégeket várunk - írja a Mirror.

Hozzávalók:

1 kg báránynyak

600 ml csirke vagy bárány alaplé

750 gramm burgonya

két hagyma

két rúd zeller

három sárgarépa

két babérlevél

egy evőkanál kakukkfű

két evőkanál liszt

só és bors

Elkészítés:

A liszttel össze kell keverni a sót és a borsot, majd ebbe bele kell forgatni a húst. Ezek után egy edényben felmelegítjük az olajat, majd addig kell benne sütni a bárányt, amíg aranybarna lesz. Ha elkészült, akkor egy kanállal, vagy más eszközzel vegyük ki az edényből.

Ezek után még adni kell hozzá olajat, amibe bele kell tenni a répát, a zellert és a hagymát, ezeket négy-öt percig kell sütni. Ekkor hozzá kell adni a babérlevelet, a kakukkfüvet és a bárányhúst, majd jöhet rá az alaplé. Mindezt felforraljuk, majd visszább vesszük a lángot és beletesszük a burgonyát. Ezek után fedjük le az edényt és tegyük a 180 fokra előmelegített sütőbe. Másfél-két órán keresztül kell sütni majd levesszük az edényről a fedőt, és 200 fokon még pár percig bent hagyjuk a sütőben. Ha kész kivesszük, és pár perc hűlés után tálalhatjuk.

Ahogy azt korábban megírtuk, Mary Berry az ismert televíziós műsorvezető, leginkább a BBC Two The Great British Bake Off című műsorának (magyar verziója a Sütimester) zsűrijeként ismert, azonban rengeteg szakácskönyvet is írt köztük, a Mary Berry stresszmentes konyhája című könyvet is amelyben ez az egyszerű de annál nagyszerűbb hummusz recept is megjelent.

Elárulta korábban azt a titkot is, hogy hogyan készíthetjük el az Egyesült Királyságban hagyományos pogácsát mindössze 10 perc alatt.