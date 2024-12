Mutatunk egy elképesztően finom teakenyér-receptet

A teakenyér klasszikus brit csemege, amelyet a szigetországban gyakran előnyben részesítenek olyan ismertebb süteményekkel szemben, mint a Viktória piskóta vagy éppen a répatorta.

A Mindemegette most egy olyan receptet talált, ami egészen biztosan elnyeri az egész család tetszését.

A gyümölcskenyér elkészítéséhez a kuglóf formát vékonyan, ám alaposan kikenjük olajjal, kilisztezzük, majd kb. 1 órára a hűtőbe tesszük. Az aszalt gyümölcsöket apró - mazsolányi - kockára vágjuk, majd a mazsolával együtt, 1 órára rumba áztatjuk.

A tojásfehérjét először lágy habbá verjük, majd a kanalanként hozzáadott cukorral és a vaníliáscukorral kemény, fényes habot készítünk belőle. Hozzáadjuk a késhegynyi szódabikarbónával elkevert lisztet, a lecsepegtetett gyümölcsöket, az apróra vágott diót és csokit, végül belcsorgatjuk az olvasztott vajat, és óvatos, könnyed mozdulatokkal alaposan elkeverjük.

A gyümölcskenyér tésztáját a lehűtött kuglófformába simítjuk, és 175 fokra előmelegített sütőben kb. 50 perc alatt készre sütjük. Ha kész, azonnal hűtőrácsra borítjuk, pár percet várunk, majd lehúzzuk róla a formát. Tálaláskor vaníliás porcukorral meghintjük, de csokimázat is készíthetünk rá.

Ahogy azt korábban megírtuk, ha a gyümölcsöt egy éjszakán át teába áztatjuk, az kellő nedvességet kölcsönöz a sütemény számára. Mary Berry's Earl Grey teakenyeréhez is hasonló módszert használ, és mindössze hét összetevőből készül az ízletes brit klasszikus, amit nem csak egyszerű elkészíteni, hanem még viszonylag olcsó is. A kenyér elkészítése gyerekjáték, ígérte Mary, az áztatott gyümölcsök és egyéb összetevők "gyors összekeverésével" – írja a The Express.

