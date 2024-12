20 perces tiramisu, mindössze néhány összetevőből

Manapság ugyan elképesztően sokféle különleges tiramisurecept kering az interneten: léteznek epres, málnás, diós, vegán, cukor-tojás-koffein-és tejmentes változatok is, nem érdemes megfeledkezni a klasszikus tiramisu receptjéről sem, egyrészt mert ez is nagyon finom, másrészt pedig a többi változatnak is rendszerint ez az alapja, minden más csak kiegészítés. Egy-két plusz hozzávalóval ugyanis tökéletesen megbolondítható ez ínycsiklandó olasz desszert.